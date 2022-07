Forum Marina-Projekt in Uri: Die Regierung hat sich auf die Seite der wirtschaftlichen Interessen gestellt Zum Artikel «Verständnis für Marina-Petitionäre» vom 6. Juli 2022.

Pünktlich zum Ferienstart hat der Urner Regierungsrat eine Stellungnahme zum geplanten Marina-Projekt an der Isleten veröffentlicht. Obwohl bei zwei Petitionen fast 10'000 Unterschriften gegen die geplanten Eingriffe in die Landschaft zusammengekommen sind, hat sich die Regierung auf die Seite der wirtschaftlichen Interessen gestellt.

Da Herr Sawiris ein Investor ist und zu den reichsten Menschen der Schweiz gehört, wird er vor allem Wohnungen bauen und verkaufen wollen. Er wird profitieren wollen. Wir, das Volk, haben unsere Regierung gewählt. Sie soll unsere Interessen vertreten. Dass ein privater Investor mit einem Projekt durchkommt, dem ein einmaliger Ort wie die Isleten zum Opfer fällt, darf nicht zum neuen Standard werden.

Im Gegenteil: Ich erwarte von der Urner Regierung, dass sie ein mutiges Zeichen setzt, unseren Lebensraum schützt, Alternativen prüft und den kurzzeitigen finanziellen Anreiz kritisch betrachtet. In der Stellungnahme wird einmal mehr das Wort «nachhaltig» erwähnt. Bitte überlegen Sie, was Autoschlangen an die Isleten, Motorboote aus Luzern auf dem Urnersee und das Zerstören von Biodiversität und Kultur mit Nachhaltigkeit zu tun haben.

Es geht um viel, geschätzte Herren Regierungsräte. Ihre weiteren Schritte werden für die Zukunft wegweisend wirken. Wir leben in interessanten Zeiten und wissen bereits, dass Konsum und wirtschaftliches Wachstum als Konzepte für die kommenden Generationen nicht genügen werden.

Graziella Gisler, Altdorf