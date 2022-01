Forum Martin Christen ist eine Person mit Führungserfahrung Zur Ersatzwahl eines Urner Landrichters am 13. Februar.

Im Beruflichen konnte SVP-Landgerichtskandidat Martin Christen als Abteilungsleiter in der Möbelbranche seine Führungsstärke schon etliche Male unter Beweis stellen. Mit 25 Jahren hat er das Vertrauen seines Chefs bekommen, um eine Abteilung mit sechs Angestellten zu leiten. Zudem ist er in diesem Betrieb für die Lehrlingsausbildung zuständig. Dies zeigt klar auf, dass Martin Christen in der Volkswirtschaft verwurzelt ist und eine zuverlässige und führungsstarke Persönlichkeit darstellt.

Das Urner Stimmvolk hat jetzt die grosse Chance, ihm mit 30 Jahren das Vertrauen für das Amt als Richter im Urner Landgericht auszusprechen. Nutzen Sie diese Chance und machen Sie es mir gleich: Schreiben Sie Martin Christen aus Altdorf auf ihren Wahlzettel.

Franz Imholz, SVP-Landrat, Spiringen