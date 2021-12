Forum Neuer Kantonsbahnhof: Schöne neue Betonwelt Leserbrief zum neuen Kantonsbahnhof in Altdorf

Der neue Kantonsbahnhof ist nun also er­öffnet: ein­fach nur grau und lieblos das Ganze! Blanker Beton, so weit das Auge reicht. Beton, der als beson­ders ener­gie­intensiv und klima­schä­di­gend gilt. Nach­­­­­wach­sende Rohstof­fe oder natür­liche Bau­mate­rialien sucht man verge­bens. Kein Farbtupfer, nichts, das Origi­nalität, Inn­ovation oder Nachhaltig­keit verkör­pert; nichts, das auf die Eigen­heiten des Kantons Bezug nimmt oder Iden­tität ver­mittelt; nichts, das auf die Heraus­forderungen der heutigen Zeit eine Ant­wort gibt, ist zu er­kennen.

Dabei stand doch in den Anfor­derun­gen zum Projekt­wettbe­werb: «Der vorgese­hene Neubau soll mit den Attri­buten ‹urne­risch be­scheiden, länd­­lich und inno­vativ, tra­diti­o­nell und zu­kunfts­orien­tiert› aus­gestattet sein.» Stattdessen starrt nun eine graue Wand voller leerer Augen­höhlen bis weit in die Bahnhof­strasse hinein. Nichts ist zu erkennen, das sich auf die Lebensader zwischen Dorf­kern und Bahnhof bezieht oder ihr städte­baulich einen wür­digen Ab­schluss bietet.

Kein Gebäude nimmt die Reisenden auf. Der Bahnschalter ist in den Schopf verbannt, davor das Velogestell, weil es hier gerade noch Platz dafür hat. Wer zu den Zü­gen will, muss zuerst in einen nicht ein­sehbaren Schacht hin­un­tersteigen, be­vor er durch einen be­klem­­men­den Betonstol­­len vol­ler toter Win­­kel über Beton­treppen das Per­ron er­reicht.

Wer in Gegen­rich­tung endlich wieder aus der Enge an die Oberfläche ge­langt, sieht schlot­tern­de Pendler ungeschützt im Durch­­zug un­ter dem klo­bigen Betondach stehen, Beton an den Mauern ge­genüber, Beton am Boden und Beton über den Köpfen. Mo­nate­lang wur­­de je­der Quadrat­meter mit Höllen­krach ge­stampft, ver­dich­tet und ver­­sie­gelt, da­mit sich nie mehr ein leben­der Orga­­nismus auf dieser grau­en Tristes­se nie­derlässt. «Dank» der vielen harten Flä­chen ver­steht man am Tag im Ver­kehrs­lärm das eige­ne Wort nicht mehr. Nachts hallt weit herum das Grölen und Krei­schen der Be­trunkenen.

Auf dem ­Bahn­hofplatz: Autos, Busse, Last­­wagen, Ve­los und Fuss­gänger kreuz und quer, von überall her eng durch­einander. Wer nicht orts­kun­dig, fit und vorsichtig ist, hat ver­loren. Es wird weiter gebaut auf diesem be­gehr­ten Monopoly-Feld. Weite­re ge­sichts­­­lose, hingewürfelte Ren­diteklötze mit aus­tausch­­barer Archi­tektur ent­stehen, auf das Mini­­mum optimiert und mit maxi­maler Rendite. Auf dass es hier endlich auch so wird, wie überall sonst in der tristen Vor­stadt­welt.

Stefan Simmen, Altdorf