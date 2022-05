Forum Provisorium für das Kirchmatt-Schulhaus: Für mich eine Steuergeldverschwendung Zur Diskussion ums Kirchmatt-Schulhaus in Erstfeld.

Am Freitag im Amtsblatt und am Samstag schon Baubeginn! Macht das ein Mitbürger, dann kassiert er eine saftige Busse und einen sofortigen Baustopp. Will man eine Baueinsprache innert 20 Tagen einreichen, läuft man sicher ins Leere, da der Bau steht und man vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ein Provisorium für 350’000 Franken zu erstellen unter fadenscheinigen Argumenten von Fluchtwegen, ist für mich eine Steuergeldverschwendung.

Das schützenswerte Kirchmatt-Schulhaus passt scheinbar nicht ins Konzept der gemeinderätlichen Planung. Vielmehr sind es die 200 Meter Distanz zu den anderen Schulhäusern. Dabei predigt man in Bern von mehr Bewegung für die ganze Bevölkerung, weil das Übergewicht der Schweizer wieder nach unten korrigiert werden soll.

Das Vorgehen des Gemeinderates ist geradezu hanebüchen und hinterlistig. Mindestens eine öffentliche Orientierung hätte sicher organisiert werden können, scheint doch die Hauruckaktion vom Provisorium von langer Hand vorbereitet gewesen zu sein. Ich bin gespannt, was meine Einsprache und hoffentlich zahlreiche andere bei der Baukommission bewirken. Auf jeden Fall schmilzt das Vertrauen in den Erstfelder Gemeinderat wie der Schnee an der Sonne.

Willi Hänni, Erstfeld