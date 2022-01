Forum «Ruedi Bomatter verwechselt das Wetter mit dem Klima» Zu «Ürner Asichtä»: «Die Rechnung mit dem Klima wird nicht aufgehen», Ausgabe vom 14. Januar

Zu Ruedi Bomatters Aussagen in «Ürner Asichtä» zur Klimaveränderung möchte ich drei Bemerkungen anbringen: Erstens verwechselt er das Wetter mit dem Klima. Selbstverständlich hat das Wetter auch schon früher seine Kapriolen geschlagen. Das heisst, es gab auch schon früher schneearme Winter und grüne Weihnachten. Dagegen beschreibt das Klima den mittleren Zustand einer Region über einen längeren Zeitraum. Und dieses Klima hat sich in allen Teilen der Erde in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert.

Seit Beginn der Industrialisierung vor 100 bis 150 Jahren wurde es auf dem ganzen Planeten Erde im Jahresdurchschnitt ein Grad wärmer, in der Schweiz sind es sogar zwei Grad. Ich gebe Ruedi Bomatter zwar recht, dass es schon in der Vergangenheit Klimaschwankungen gab. Und wie er richtig feststellt, können Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge, wenn sie ein grosses Ausmass erreichen, das Klima verändern. Allerdings hatten wir seit Jahrtausenden keine solchen riesigen Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge mehr. Auch der neueste Vulkanausbruch im Pazifik ist für eine anhaltende Klimaveränderung viel zu klein. Also können wir diese beiden Phänomene als Grund für die aktuelle Klimaveränderung ausschliessen. Und die Abweichung des Golfstroms findet wegen der aktuellen Klimaveränderung statt und nicht umgekehrt. Es ist allerdings erwiesen, dass die CO 2 -Konzentrationen in der Atmosphäre seit der Industrialisierung exponentiell zunehmen. Wer könnte da als Ursache in Frage kommen?

Nun zum zweiten Punkt: Der Unterschied zu den früheren Klimaveränderungen ist, dass diese Veränderungen noch nie so rasant abgelaufen sind und so intensiv waren. In früheren Zeiten haben diese Veränderungen über Jahrtausende stattgefunden. Das Leben auf der Erde hatte mehr Zeit, sich anzupassen. Heute findet die Veränderung in wenigen Jahrzehnten statt. Die Forschung geht davon aus, dass bis gegen Ende dieses Jahrhunderts die Temperaturen weltweit nochmals um vier bis fünf Grad ansteigen werden, wenn wir keine Massnahmen gegen den Treibhausgasausstoss treffen. Diese Änderungen werden unter anderem zu mehr Hitze und Trockenheit und zu einer Zunahme der Hochwasser und Extremereignisse führen. Die Folgen sollten inzwischen allen bekannt sein.

Was neben der rasanten Klimaveränderung noch hinzu kommt – und damit komme ich zum dritten Punkt – ist unsere Verletzlichkeit. Wir sind im Vergleich zu früheren Jahrhunderten viel verletzlicher gegenüber Klimaveränderungen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass heute sehr viel mehr Menschen auf unserem Planeten leben als noch vor zehn- oder hunderttausend Jahren und dass sie ganz andere Ansprüche haben. Diese Ansprüche erfordern aufwendige und komplexe Infrastrukturen, zum Beispiel für unsere Ernährung, auf die heute niemand verzichten kann oder will.

Ich freue mich auf die nächste Kolumne von Ruedi Bomatter, dann aber bitte etwas vertiefter recherchiert.