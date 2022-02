Forum Wozu brauchen wir in Uri Marinas? Zum Artikel «Gegen Sawiris’ Pläne regt sich Widerstand».

Der schönste Urner ist unser See. Dass eine solche Pracht anziehend wirkt, ist klar. Es gilt sie zu bewahren. Wilde Felsen, liebliche Wiesen und wogendes Schilf sollen nun zum Opfer elitärer Ideen werden: plattgemacht, ausgebaggert und irgendwelche üble Bauten hingeklotzt. Auf solch zerstörerische Projekte hat in Uri wirklich niemand gewartet. Das gänzliche Fehlen von Sorgfalt gegenüber der Natur zeugt in diesem Fall von grosser Habgier und hat ausbeuterische Züge. Die Vision der Marinas ist weder innovativ noch modern, deren Verwirklichung wäre lediglich ein Verbrauch von Lebensraum und natürlichen Ressourcen. Alles, was uns diese Pseudo-Wirtschaftsförderung bringt, ist tote Materie. Führen wir den Kampf für den schönsten Urner, auf dass er es bleiben möge.

Monika Walker, Altdorf

Ruderer, Schwimmer, Kitesurfer, Segler, Stand-up-Paddler, Taucher, Surfer, Kanufahrer, Fischer, Jogger, Spaziergänger und so weiter. Das alles wird in, auf und an unserem See betrieben. Aber wie viele von uns haben eine Jacht? Wozu also brauchen wir Marinas? Während der Coronazeit hat es viele Menschen in die Natur gezogen. Für unser seelisches Wohlbefinden war das Gold wert. Seien wir ehrlich: Wer von uns hat es nicht geschätzt, Nervennahrung direkt vor der Haustüre zu finden? Wollen wir diesen Luxus opfern?

Ich sicher nicht. Deshalb setze ich mich ein gegen die geplanten Marinas an der Isleten und in Flüelen.

Isabell Herger-Trüb, Altdorf