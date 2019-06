Franz-Xaver Simmen ersetzt Nicole Cathry Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Nicole Cathry aus dem Landrat rückt Franz-Xaver Simmen als FDP-Vertreter auf der Liste nach. Florian Arnold

Franz-Xaver Simmen ist neuer Landrat. (Bild: Keystone/Urs Flueeler)

Die Altdorfer Landrätin Nicole Cathry hat den Regierungsrat ersucht, sie aus beruflichen Gründen aus dem Amt als Landrätin zu entlassen. Der Regierungsrat hat dem Gesuch entsprochen. Nicole Cathry wird per Ende Juni aus dem Landrat ausscheiden. Der Gemeinderat hat von dieser Ausgangslage Kenntnis genommen und gemäss den Bestimmungen des Proporzgesetzes Franz-Xaver Simmen als erste Ersatzperson der Liste «FDP.Die Liberalen» als neues Altdorfer Mitglied in den Urner Landrat gewählt, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Altdorf heisst. Amtsantritt ist der 1. Juli 2019.