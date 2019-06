Frauen des FC Altdorf steigen in die

2. Liga auf Grosser Jubel beim FC Altdorf: Durch einen 5:1-Auswärtssieg gegen den SC Cham haben die Altdorferinnen bereits eine Runde vor Saisonende den Aufstieg realisiert. Philipp Zurfluh

Die FCA-Frauen bejubeln den Aufstieg in die 2. Liga. (Bild: PD, Cham, 16. Juni 2019)

Die Ausgangslage vor dem Spiel am Sonntagnachmittag beim SC Cham war klar: Aus den restlichen zwei Saisonspielen benötigt Tabellenführer Altdorf noch mindestens drei Punkte, um den Aufstieg in trockene Tücher zu bringen. Mit einem Sieg gegen den SC Cham hätte man den Aufstieg bereits vorzeitig realisieren können.

Silvana Baumman trifft doppelt

Die Gäste starteten optimal in die Partie und gingen bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Altdorf auf 0:2. Das Zusammenspiel der Mannschaft funktionierte hervorragend, der SC Cham war in der ersten Halbzeit nur mit Defensivarbeit beschäftigt. Mit zwei weiteren Treffern sorgte Altdorf bis zur Halbzeit für die Vorentscheidung. Cham schöpfte mit dem 1:4-Anschlusstreffer noch ein bisschen Hoffnung, welche die Tabellenführerinnen mit dem 1:5-Schlussresultat gleich in ihrem Keim erstickte. Der Aufstieg ist Tatsache. Die Mannschaft unter der Leitung von Silvan Kempf, René Fedier und Tim Megert haben. Silvana Baumann durfte sich als zweifache Torschützin auszeichnen lassen.

Der FC Altdorf hat über die Saison hinweg konstante Leistungen gezeigt. Aus den bisherigen 17 Saisonspielen resultierten 13 Siege. Nur einmal ging man als Verlierer vom Platz. Die Spielerinnen haben sich den Aufstieg verdient. «Sie haben sich diesen mit viel Leidenschaft und Teamgeist erarbeitet», freut sich Trainer Silvan Kempf. Am nächsten Samstag, 22. Juni, 19.15 Uhr steht das letzte Saisonspiel zu Hause gegen den FC Ascona auf dem Programm.