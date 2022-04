Frauen- und Müttergemeinschaft Schattdorf 465 Frauen freuen sich aufs diesjährige Vereinsprogramm Bereits zum zweiten Mal wurde die Generalversammlung der Frauen- und Müttergemeinschaft Schattdorf in schriftlicher Form durchgeführt. Nebst Mutationen gibt es endlich auch wieder Vereinsanlässe.

Der Vorstand der FMG Schattdorf, vorne, von links: Manuela Loretz, Sandra Gisler, Regula Gisler. Hinten, von links: Evelyne Dietrich, Präsidentin Marietta Rixen, Claudia Gisler, Susanne Imhof. Bild: PD

Die FMG Schattdorf konnte die Generalversammlung im Februar 2020 noch im ordentlichen Rahmen durchführen, bevor es zum Lockdown kam. Die Generalversammlung 2021 musste wegen Covid-19 schriftlich durchgeführt werden. In diesem Jahr hat der FMG-Vorstand beschlossen, die 114. Ausgabe nochmals in schriftlicher Form durchzuführen.

Fünf Neumitglieder konnte die Gemeinschaft aufnehmen und besteht somit aktuell aus 465 Frauen. Alle Traktanden der schriftlichen GV 2022 wurden genehmigt. Es standen auch Wahlen an. Vom Vorstand wurden Susanne Imhof-Epp, Regula Gisler-Arnold und Sandra Gisler-Fedier für weitere zwei Jahre gewählt. Im Revisorinnen-Team wurde Marianne Schilter-Furger für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. 163 Frauen nahmen schriftlich an der Generalversammlung teil.

In beiden Vereinsjahren 2020 und 2021 war die Durchführung einiger Anlässe nicht möglich. Konnte jedoch eine Veranstaltung durchgeführt werden, genoss man umso mehr das gemütliche Beisammensein und schätzte die sozialen Kontakte, sei es beim gemeinsamen Beten in einer der Müttermessen, beim Spaziergang Richtung Riedertal zur Abendwallfahrt oder bei den Meditationsabenden mit Paula Traxel. Beim Freimitgliedernachmittag 2021 konnte wieder gemeinsam Lotto gespielt werden, und in der Weihnachtszeit besuchte die FMG Schattdorf den Weihnachtsmarkt in Einsiedeln.

Ein abwechslungsreiches Vereinsjahr steht bevor

Das angebrochene Jahr hält ein abwechslungsreiches Programm bereit. Im Mai findet die alljährliche Abendwallfahrt ins Riedertal statt, am 2. Juni geht’s auf die Vereinsreise. Im August besucht die Frauen der FMG Schattdorf die Feuerwehr und im Herbst steht die Kürbisausstellung auf dem «Juckerhof» in Jona auf dem Programm.

Auch der Elternzirkel hat ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Ein Besuch in der Schreinerei, bei der Polizei oder der Rega ist geplant. Auch der Samichlauseinzug im Dezember ist ein wichtiger Bestandteil im Elternzirkel-Programm. In dessen Vorstand gab es Veränderungen: Bernadette Jauch-Herger und Nicole Furrer-Kägi haben das Team verlassen. Neu unterstützen Nicole Hänsli-Locher und Eliane Zberg-Theiler den Elternzirkel.

Der Vorstand der FMG Schattdorf bedankt sich bei Pfarrer German Betschart und allen, die auf irgendeine Art und Weise die Frauen- und Müttergemeinschaft Schattdorf unterstützen. Der Vorstand hofft, die nächste GV wieder in gewohntem Rahmen durchführen zu können. (pd/sez)