Frauenbund Uri lädt zum Austausch über den Tod ein Im Kino Leuzinger wird ein Film zum Thema «Sterben heute - aber wie?» gezeigt. Danach folgt eine Podiumsdiskussion.

(ml) Der Frauenbund Uri lädt am Mittwoch, 13.November, ins Kino Leuzinger in Altdorf ein. Das Thema des Abends ist «Sterben heut – aber wie?». In einem kurzen Film des Bundesamtes für Gesundheit wird die Thematik aus verschiedenen Perspektiven aufgezeigt.

Damit der direkte Bezug zu Uri sichergestellt ist, werden der Betriebsleiter eines Alters- und Pflegeheims, die Leiterin des Pflegedienstes sowie weitere Spezialistinnen der Palliative Care an der Veranstaltung teilnehmen. Es gibt eine Podiumsdiskussion, die auch die Möglichkeit bietet, Fragen zu stellen.

Persönliches Gespräch mit Experten

Im Anschluss wird im Foyer ein Apéro serviert. Er ist eine Gelegenheit, im persönlichen Gespräch den Expertinnen und dem Experten Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Türöffnung ist um 18.30Uhr.