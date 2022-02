Freiwillige Feuerwehr Silenen-Amsteg Vizekommandant tritt nach 14 Jahren ab Die Freiwillige Feuerwehr Silenen-Amsteg hat an ihrer Generalversammlung einen leicht gesunkenen Mitgliederbestand zur Kenntnis nehmen müssen.

Gerold Fedier (links), abtretender Vizekommandant, und Rene Wipfli, neuer zweiter Vizekommandant. Bild: PD

Nachdem die Generalversammlung 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt wurde, fand die diesjährige GV der Freiwilligen Feuerwehr Silenen-Amsteg vor kurzem wieder im gewohnten Rahmen statt. Nach dem traditionellen Gottesdienst in der Kirche hatte man das Gastrecht im Restaurant Hirschen in Amsteg.

Die GV fand unter den Vorschriften des Bundes statt. Dadurch war die Zahl der Anwesenden nicht so hoch wie auch schon. Nichtsdestotrotz fanden 26 Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie fünf Gäste den Weg an die GV. Nach einem Nachtessen führte Kommandant Stefan Tresch als Tagespräsident durch den Anlass. Dies wurde nötig, da Präsidentin Irene Baumann sowie Vizepräsident Raphael Herger aus familiären Gründen verhindert waren. So wurde die GV also noch nicht erstmals durch eine Präsidentin geführt. Dies dürfte aber dann 2023 so weit sein.

Keine neuen Mitglieder

Zwei Angehörige der Feuerwehr haben dieses Jahr den Austritt bekannt gegeben. Leider konnten demgegenüber keine neuen Mitglieder vermeldet werden. Der Bestand der Freiwilligen Feuerwehr ist nun bei 62 Aktiven und 75 Ehrenmitglieder. Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Mehrertrag von knapp 3000 Franken ab. Diese wurde dem Ersteller Roland Traxel mit einem kräftigen Applaus verdankt.

Die Feuerwehr Silenen bewältigte im vergangenen Jahr sechs Einsätze mit Total 84 Mannstunden. An Total 44 Tagen besuchten die Mitglieder einen externen Kurs. Kommandant Stefan Tresch konnte dann auch diverse Beförderungen vornehmen. So werden an der ersten Mannschaftsprobe Beat Furrer zum Korporal, Patric Zieri und Sandro Da Macogno zu Offizieren befördert. Heinz Wicki wird als Anerkennung für seine geleisteten Dienste und für seine langjährige Treue zum Wachtmeister befördert. Im Kommando nimmt neu Rene Wipfli die Position als zweiter Vizekommandant ein. Dadurch wird dieser zum Oberleutnant befördert.

Der abtretende Vizekommandant Gerold Fedier wurde gebührend geehrt für seine 30-jährige Vereinszugehörigkeit. Fedier war 14 Jahre lang Vizekommandant unter drei verschiedenen Kommandanten: Veri Epp, Walter Imholz und nun Stefan Tresch. Fedier besuchte in 30 Jahren 234 Mannschaftsproben und zusätzlich 150 Atemschutzproben. Die Feuerwehr Silenen-Amsteg bedankte sich bei Fedier für seine tatkräftige und fachliche Unterstützung in den letzten 14 Jahren. Das Kader hofft, dass Gerold Fedier noch einige Jahre in der Feuerwehr mitmacht und freut sich auf viele gesellige Stunden mit ihm.

Besuch aus Wettingen

Den Dank des Silener Gemeinderates überbrachte Yves Lussmann. Er bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit. Vier Kollegen der Feuerwehr Wettingen überbrachten die besten Wünsche aus ihrer Aargauer Gemeinde und freuten sich auf ein paar gesellige Stunden in Silenen. Sie luden ihre Urner Kollegen zum kantonalen Feuerwehrmarsch ein, der über 14,8 Kilometer lang sein und am 14. Mai stattfinden wird. (pd/lur)