Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft Zu den Nationalratswahlen im Kanton Uri Joshua Imhof, Seedorf

Vereine bilden ein wichtiges Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie erhalten und fördern unser gesellschaftliches, sportliches wie auch kulturelles Leben gleichermassen.

Simon Stadler setzt sich seit Jahren durch unermüdliche Freiwilligenarbeit und mit viel Engagement für diesen institutionellen Pfeiler unserer Gesellschaft ein. Sinnbildlich dafür ist sein Mitwirken in diversen Vereinen: Stadler ist zurzeit etwa im Vorstand der Lungenliga Uri, im Vorstand des Urner Kantonalen Schwingerverbands, im OK des Urner Oktoberfests, Präsident der CVP-Ortspartei Altdorf und Leiter Landratswahlen der CVP Uri.

Daneben amtete der 31-jährige Altdorfer über mehrere Jahre als Trainer und Vizepräsident des Floorball Uri und trug als Mitglied des erweiterten OK des Innerschweizer Schwing- und Älplerfests 2019 zu dessen Gelingen bei. Das alles zeigt deutlich: Simon Stadler packt an und hilft mit. Er engagiert sich selbstlos für Jung und Alt und macht sich stark für das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtige Vereinsleben. Aus diesem Grund wähle ich am 20. Oktober 2019 Simon Stadler in den Nationalrat.