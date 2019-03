Pflegehelferinnen erhalten in Altdorf ihr Zertifikat In 120 Unterrichtsstunden und einem 15-tägigen Praktikum haben sich Frauen beim SRK Uri zu Pflegehelferinnen ausbilden lassen. Nun können sie Menschen begleiten, betreuen oder pflegen.

Die erfolgreichen Absolventinnen mit ihren Kursleiterinnen. (Bild: Claudia Gisler, Altdorf, 22. März 2019)

(pd/eca) Nebst dem Besuchs- und Begleitdienst, Entlastungsdienst, Rotkreuz-Notruf und Fahrdienst bietet der Kantonalverband Uri vom Schweizerischen Roten Kreuz Fortbildungen, Kurse und den Lehrgang zur Pflegehelferin oder Pflegehelfer SRK an. Dabei holen sich die Teilnehmer in 120 Unterrichtsstunden und einem 15-tägigen Praktikum das nötige Rüstzeug, um Menschen mit einer Behinderung sowie Betagte und chronisch Kranke zu begleiten, betreuen oder pflegen. Ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld könnte zu Hause, in der Nachbarschaftshilfe oder beim Entlastungsdienst des SRK Uri sein. Aber auch bei der Spitex oder in einer Pflegeinstitution ergänzen Pflegehelferinnen das ausgebildete Pflegefachpersonal in der Pflege, der Gesundheitsförderung und der Teamzusammenarbeit.

Am Freitag wurden 13 erfolgreichen Absolventinnen in einer Feier in Altdorf das Zertifikat übergeben. Es sind dies Petra Achermann aus Altdorf, Andrea Arnold aus Seelisberg, Brigitta Arnold aus Schattdorf, Marianne Arnold aus Bürglen, Luzia Baumann aus Seedorf, Vanessa Bissig aus Schattdorf, Sabrina Büchlin aus Altdorf, Melanie Graber aus Obbürgen, Esther Hug aus Altdorf, Wanjiku Imhof aus Amsteg, Marie-Theres Marty aus Bürglen, Faine Nyanchoka Casaulta aus Arth und Margrit Scheiber von Haldi.