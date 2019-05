Frühlingskonzert wartet mit bekannten Melodien auf Die Jugendmusik Altdorf spielt am kommenden Sonntag, 12. Mai, in der Aula BWZ. Neben den Stücken fürs Schweizerische Jugendmusikfest werden auch allbekannte Stücke gespielt werden.

Während der Vorbereitungen für das Schweizerische Jugendmusikfest spielt die Jugendmusik in der Aula BWZ. (Bild: PD)

(pd/jb)

Nach Monaten intensiver Vorbereitung werden am Sonntag, 12. Mai, zahlreiche Melodien von bekannten Künstlern in der Aula BWZ in Altdorf erklingen.

Das alljährliche Frühlingskonzert der Jugendmusik Altdorf steht ganz im Zeichen der Vorbereitung für das diesjährige Schweizerische Jugendmusikfest in Burgdorf, wo den Jugendlichen am 21. und 22. September in Burgdorf die Möglichkeit geboten wird, ihr Können unter Beweis zu stellen. Dies tun sie unter anderem mit dem Pflichtstück «Darklands Legends» des Komponisten Randall D. Standridge. Er fängt in drei Sätzen die Fantasie der Musizierenden ein und versetzt sie in ein fantastisches Land des musikalischen Ausdrucks. Es geht über quirlige Melodien im ersten Satz über mystische und geheimnisvolle Klänge im Zweiten bis hin zu tänzerischen Rhythmen im dritten und letzten Satz. Auch das Selbstwahlstück «Towards A New Horizon» hat einiges zu bieten. Komponiert wurde es von Steven Reineke, welcher mit Solo-Elementen und Tutti-Passagen ein zauberhaft, farbenfrohes Klangbild erschaffen hat.

Musik von Black Panther und Cars steht auf dem Programm

Nebst den Wettbewerbsstücken wird die Jugendmusik Altdorf unter der Leitung von Roman Blum und Christian Simmen auch weitere Stücke zum Besten geben: unter anderem die Musik aus dem Film Black Panther oder dem Kinderfilm Cars. Die Jugendmusik Altdorf freut sich den Besuchern am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Aula BWZ mit Kompositionen wie «Dreamcatcher», «The States Of Water», «Countdown» und «Funky Afternoon» einen unterhaltsamen Einstieg in den Frühling bieten zu dürfen.