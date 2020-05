Führung von Andermatt Swiss Alps wird verstärkt Thomas Landis wird Chief Digital Officer beim Tourismusunternehmen, Christoph Ulrich übernimmt das Personalwesen.

Thomas Landis ist neue Chief Digital Officer bei Andermatt Swiss Alps. PD / Urner Zeitung

Die Andermatt Swiss Alps Gruppe verstärkt ihr Management. Wie das Tourismusunternehmen in einer Mitteilung schreibt, wird Thomas Landis (45) neuer Chief Digital Officer (CDO). Landis war zuletzt beim Börsenunternehmen SIX Group tätig. Sein Aufgabenbereich wurde von der Zeitschrift Finanz & Wirtschaft als «Fintech Influencer des Jahres 2020» ausgezeichnet. 2016 verantwortete Landis die Lancierung von Paymit/Twint, der mobilen Zahlungslösung der Schweizer Banken. Als Mitbegründer der Konzeptwerkstatt hat er Unternehmen in der Entwicklung und Digitalisierung von Produkten und Services unterstützt. Landis verfügt über einen Abschluss als Master of Advance Studies in Corporate Innovation Management der FHS St. Gallen. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Die Schaffung seiner Stelle hängt zusammen mit der Stärkung der Digitalisierung, welche Andermatt Swiss Alps ins Auge gefasst hat.

Christoph Ulrich ist neuer HR-Chef bei Andermatt Swiss Alps. PD / Urner Zeitung

Als neuer Personalchef wurde Christoph Ulrich gewählt. Dieser war bei der Swiss tätig. «Er ersetzt Christoph Meier, der das Unternehmen aus eigenem Antrieb nach einer Übergabephase verlassen wird», schreibt das Unternehmen. Christoph Ulrich startete seine berufliche Karriere im Finanz- und Versicherungsbereich bei der damaligen Winterthur-Versicherung und bei Kessler/Marsh McLennan. 2001 wechselte er in die Luftfahrtindustrie, wo er zunächst acht Jahre als Geschäftsführer des schweizerischen Pilotenverbandes tätig war. Seit 2008 bekleidete er verschiedenste Funktionen in der Abteilung Human Resources bei Swiss International Airlines, zuletzt als Personalchef. Er verantwortete verschiedene Veränderungsprojekte und gewann mit seinem Team in den letzten beiden Jahren zweimal hintereinander den Randstad-Award für die starke Positionierung von Swiss im Arbeitsmarkt. Christoph Ulrich verfügt über einen Studienabschluss in Strategic Human Capital Management & HR Controlling der ZHAW Winterthur. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.