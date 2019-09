Leserbrief «Fundierte Erfahrung» Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober.

Bei den National- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019 wird Pascal Blöchlinger als Nationalratskandidat für die SVP Uri antreten. Ich habe Pascal Blöchlinger in den letzten Jahren menschlich und politisch kennen gelernt. Er zeichnet sich durch seine Volksnähe und Verbundenheit mit allen Schichten der Bevölkerung aus. Als Kantonalpräsident führte er die SVP Uri geradlinig, klar und konsequent. Er geht Probleme lösungsorientiert an und ist bereit dafür, die Verantwortung zu übernehmen.

Pascal Blöchlinger verfügt über eine fundierte, politische Erfahrung und ist über die Parteigrenzen hinaus respektiert und wählbar. Seinen politischen Rucksack hat er sich in den letzten Jahren hart erarbeitet, er ist reich gefüllt und damit ist er bestens gerüstet. Gerade die Herausforderungen, welche in Zukunft den Kanton Uri und die Schweiz beschäftigen werden, brauchen derartige Persönlichkeiten. Ich bin überzeugt, dass sich Pascal Blöchlinger als Nationalrat für die Förderung des Kantons Uri und zum Wohl der Urner Bürgerinnen und Bürger einsetzen wird. Deshalb schreibe ich für die Nationalratswahlen am 20. Oktober überzeugt Pascal Blöchlinger, Altdorf, auf den Wahlzettel und empfehle Ihnen, dies auch zu tun.



Roland Poletti, Landrat, Schattdorf