Bürgler Geräteturnerinnen erkämpfen sich fünf Auszeichnungen Mit dem 4. Rang war Liliane Gisler die beste von insgesamt neun Bürgler Turnerinnen am Eintracht-Cup in Balsthal. Paul Gwerder

Die erfolgreichen K7 Turnerinnen; von links: Nora Schillig, Désirée Zgraggen, Chiara Gisler, Livia Zgraggen und Lilian Gisler.

Nach der langen Sommerpause starteten am Samstag, 17. August, neun Turnerinnen von der Geräteriege Bürglen am Eintracht-Cup in Balsthal (SO). In der Kategorie 6 waren Marion Gisler und Viviane Kempf am Start. Am Sprung starteten beide Athletinnen gut in den Wettkampf. Gisler erhielt für ihren gebückten Salto die Note 9,1 gutgeschrieben und Kempf eine 8,8. Am Reck turnten sie ihre Übungen fast fehlerlos durch und Marion Gisler erhielt für ihre Darbietung 9,25 Punkte.

Am Boden zeigte Viviane Kempf eine sehr hohe Sprungrolle und wurde dafür mit einer der besten Noten des Tages belohnt – 9,4. An den Schaukelringen gab es für beide Turnerinnen keine Note über der Neun. Trotzdem klassierten sich Marion Gisler auf dem 16. Rang mit 36 Punkten und Viviane Kempf kam mit der Gesamtnote 35,85 auf den 20. Rang. Dafür konnten beide die Auszeichnung bei der Siegerehrung abholen.

Alle K7-Turnerinnen liefern starken Auftritt

In der Königsklasse zeigten fünf Bürglerinnen beachtliche Leistungen. Am ersten Gerät, dem Reck, vermochten alle fünf K7-Turnerinnen mit einem sicheren Stand zu überzeugen. Die beste Note erhielten Désirée Zgraggen und Nora Schillig mit 9,6 Punkten. Am Boden liess Liliane Gisler ihr Können mit einer temporeichen Verbindung Rondat, Flic-Flac und dem Rückwärtssalto aufblitzen, Note 9,45. Livia Zgraggen verpasste eine Spitzennote, da sie leider beim Rückwärtssalto die Beine anwinkelte und deshalb 9,35 Punkte erhielt. An den Ringen turnte Livia Zgraggen ihre schwierige Übung zum sicheren Stand und bekam dafür die Tagesbestnote 9,4 an diesem Gerät.

Schlussendlich konnten sich Liliane Gisler, Désirée Zgraggen und Livia Zgraggen in den Top Ten klassieren. Liliane Gisler verpasste das Podest hauchdünn um fünf Hundertstelpunkte und kam mit der Gesamtnote 37 auf den 4. Rang. Déesiré Zgraggen und Livia Zgraggen klassierten sich punktegleich auf dem 8. Platz mit 36,6 Punkten.