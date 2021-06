Radsport Fünf Top-Resultate bei jungen Urner Radrennfahrern Der Urner Radnachwuchs überzeugte am Energie-Uri-Cup 2021. Auch in der Hauptkategorie blieb es spannend.

In der U9 Kategorie starteten 13 Buben und zwei Mädchen. Bild: PD

(nke) Am fünften und letzten Rennabend vom Energie-Uri-Cup 2021, einem Bike Handicaprennen, konnten sich die Favoriten noch einmal durchsetzen. Somit gab es keine gossen Änderungen mehr für die Gesamtwertung. Zum Cup zählten drei Bike- und zwei Strassenrennen, die alle im EWA - Energie Uri Areal im Plattischachen in Amsteg ausgetragen wurden.

Bei den Jüngsten U9 Fahrern und Fahrerinnen waren 13 Knaben und zwei Mädchen am Start. Bei den Knaben zeigte Ennio Amrhein grosse Klasse und gewann alle fünf Rennen und mit dem Maximum von 80 Punkten vor Noah Hofer und Mattia Bär. Knapp wurde es bei den zwei Mädchen. Stalder Mara gewann mit 77 vor Lena Kieliger, 74 Punkten. Alle Fahrer waren von der IG Radsport Uri.

Nachwuchshoffnung holt den Sieg

Bei den Mädchen der U11 gewann Vivien Greuter vom RV Einsiedeln mit 77 vor Kim Scheiber IG Radsport Uri. Bei den Knaben gewann Ben Walker vor Andy Steiner. Ebenfalls auf das Podest schaffte es Mattia Frei vom VMC Erstfeld. Bei den Mädchen der U13-Kategorie war Elina Tresch vom VMC Erstfeld die einzige Teilnehmerin, fuhr bei den Knaben regelmässig mit den Besten mit und siegte mit 80 Punkten. Bei den Knaben gewann der Allrounder Jean-Marco Greuter vom RV Einsiedeln mit 74 Punkten vor den Zwillingen vom VMC Silenen, Chris Tom Furrer. Ebenfalls zu Glanzresultaten kam es in der U15. Bei den Mädchen gewann die Allrounderin Elena Frei mit dem Maximum von 80 Punkten vor Giorgia Restivo.

Beide Fahrerinnen vom VMC Erstfeld sind auch national an der Spitze. Elena Frei fährt an den Proffix Swiss Bikerennen regelmässig aufs Podest und Giorgia Restivo trägt bei den Schweizer Schülermeisterschaften bereits das Leadertricot. Bei den Knaben dominierte der ebenfalls rennerprobte Augusto Restivo vom VMC Erstfeld und gewann mit 80 Punkten vor Laurin Jeisy mit 62 und Timo Schär mit 57 Punkten. In dieser U19-Kategorie waren nur gerade vier Fahrer am Start. Diese mussten in der Hauptkategorie starten und wurden separat klassiert. Es gewann Marco Bissig vom VMC Silenen mit dem Maximum von 80 Punkten, vor Fabian Imholz VMC Erstfeld mit 66 und Nik Küttel vom VMC Silenen mit 62 Punkten.

Start der Hauptkategorie ohne Weltcupfahrer

Wegen dem Covid-Schutzkonzept durften in den Hauptkategorien nur die lizenzierten Rennfahrer starten und die Weltcupfahrer Linda und Reto Indergand, Fabio Püntener, Melanie Tresch und Lorena Leu waren wegen Natitrainings und Natieinsätzen nicht am Start.

Trotz deren Abwesenheit lieferten sich die Fahrer in der Hauptkategorie ein packendes und bis zum Schluss spannendes Rennen. Bernhard Furger konnte den Sieg an seine Fahne heften und gewann mit 77 vor Patrick Tresch mit 74, Senior Bruno Küttel mit 54 und Christian Zberg mit 35 Punkten. Sieger der U23-Kategorie wurde Roman Zberg, der in Folge der Lehrabschlussprüfung nur zwei Rennen bestritten hatte mit 40 Punkten. Alle Fahrer der Hauptkategorie waren vom VMC Silenen.