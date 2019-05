Exil-Urnerin kehrt für Theaterprojekt nach Hause zurück Die 40-jährige Ivana Martinovic spielt im Rahmen des Projekts Zeitsprung im Theater Uri beim Klassiker «Unsere kleine Stadt» mit. Früher stand sie als Tänzerin in Altdorf auf der Bühne – nun erstmals als Schauspielerin. Interview: Markus Zwyssig

Ivana Martinovic: «Ich habe den Kanton Uri immer als sehr gastfreundlichen Ort und ein Stück Heimat empfunden.» (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 29. April 2019)

«Unsere kleine Stadt» – Das Theaterstück von Thornton Wilder kommt wieder auf die Bühne – und zwar in einer neuen Version. Das Stück war am Kollegi in Altdorf früher nicht weniger als vier Mal aufgeführt worden. Nun haben sich Rolf Sommer, Ivana Martinovic, Mario Schelbert und Benjamin Kluser zusammen mit Regisseur Gian Marco Rostetter im Rahmen des Projekts Zeitsprung dem Klassiker angenommen. Zu sehen sein wird das Theaterstück am Freitag, 10. Mai, als «Schau und Spiel» auf der Bühne im Theater Uri in Altdorf. Ivana Martinovic erzählt von ihrer Kollegizeit sowie von ihren Erfahrungen auf der Bühne und vor der Kamera.

Für das Theaterstück «Unsere kleine Stadt» kehren Sie in den Kanton Uri zurück. Das weckt bei Ihnen bestimmt viele Erinnerungen ans Kollegi. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt?

Ivana Martinovic: Die Zeit war sehr prägend. Die Mittelschule dauerte damals noch sieben Jahre, was für Jugendliche eine lange Zeit ist, in der man sich stark entwickelt. Ich weiss noch, dass ich froh war, an die Mittelschule in Altdorf zu wechseln, denn nur in Erstfeld zu leben wurde mir nach der Primarschule doch ein bisschen zu eng. Die Zeit an der Mittelschule habe ich in guter Erinnerung. Daher ist es jetzt ein wenig nach Hause kommen, obwohl seit meiner Kollegi-Zeit schon 20 Jahre vergangen sind.

Haben Sie damals schon Theater gespielt?

Damals beschäftigte ich mich vor allem mit Tanzen bei Monica Gogniat und Lory Schranz. Zudem habe ich im Chor gesungen und Klavier gespielt. Da dachte ich, das ist jetzt genug an Engagement, ich möchte auch ein bisschen Freizeit und muss nicht auch noch beim Kollegitheater mitmachen.

Wann hat Sie das Fieber zum Theaterspielen gepackt?

In der Tanzschule, die ich in Cannes besucht habe, gab es einen Theaterworkshop. Da habe ich die Leidenschaft entwickelt. Das war der Auslöser fürs Theaterspielen. In Hamburg habe ich anschliessend eine Ausbildung absolviert und mich vor allem aufs Sprechtheater fokussiert. Ich lebte sechs Jahre lang in Deutschland, dann kam ich zurück in die Schweiz und wohne seither in Zürich.

Was bringt für Sie nun der Blick zurück auf die Mittelschulzeit?

Da wir unseren Abend hauptsächlich selbst entwickelt haben, ist es eine sehr persönliche Auseinandersetzung. Man vergleicht früher und heute. Dabei sieht man jetzt schon alles ein bisschen anders. Im Nachhinein war es früher doch eine etwas beschränkte Perspektive; es gab nur das Kollegi und den Kanton Uri. Jetzt relativiert sich alles ein wenig.

Wie steht der Kanton Uri im Vergleich zur grossen Welt da?

Ich komme sehr gerne in den Kanton Uri, ich habe ihn immer als sehr gastfreundlichen Ort und ein Stück Heimat empfunden. Meine Eltern wohnen jetzt wieder da, in Flüelen. Sie waren sehr lange auswärts und ich fand es damals schade, dass ich in Uri kein Elternhaus mehr hatte. Jetzt habe ich das wieder und finde es schön, ab und zu ein paar Tage in Uri zu sein. Es freut mich sehr, dass sich auch meine Kinder hier wohl fühlen und eine Alternative zum städtischen Alltag haben.

Sie machen Theater und Film. Wie schwierig ist es, im Theater oder im Film Fuss zu fassen?

Im Theater ist es für mich einfacher. Als ich von Hamburg nach Zürich zurückgekommen bin, konnte ich in ein paar Projekten einsteigen. Im Bereich Film habe ich weniger gemacht, auch weil der Markt in der Schweiz nicht so gross ist. Um Lücken zu überbrücken, unterrichte ich an einer Schule einige wenige Lektionen Deutsch und Französisch.

Wo stehen Sie lieber, auf der Bühne oder vor der Kamera?

Ich stehe lieber auf der Bühne. Vor allem habe ich den Probenprozess sehr gerne. Es ist spannend, sich im Team einzubringen, auszuprobieren, sich über die Zwischenergebnisse auszutauschen, Dinge anzupassen, bis schliesslich das Endprodukt steht. Diese intensive und kreative Auseinandersetzung mit einem Thema ist bereichernd. Ausserdem gibt es bei den Aufführungen spannende Interaktionen mit dem Publikum. Das ist beim Film anders. Da kommt man zusammen und am Ende ist es schade, dass es nicht weiter geht. Nach Drehschluss geht man meistens gemeinsam Essen und dann sieht man sich nicht mehr.

Da kommt Ihnen die Inszenierung von «Unsere kleine Stadt» im Theater Uri entgegen.

Ja, denn ich habe das Theaterspielen in Uri damals nicht per se ausgeschlossen. Jetzt bin ich auf eine andere Art doch noch im Kollegitheater dabei. Wir spielen aber nicht das ganze Stück, sondern nur Fragmente, einzelne Schlüsselszenen. Zusätzlich projizieren wir Auschnitte von historischen Aufführungen auf die Leinwand. Wir interpretieren das Stück neu.

Sie haben drei Kinder, die noch klein sind. Wie viel Zeit bleibt da fürs Schauspielern?

Es ist nicht einfach, immer ein passendes Projekt zu finden. Ich muss mich jetzt mit der grösser gewordenen Familie künstlerisch und organisatorisch neu ausrichten. Mal schauen, was die Zukunft mit sich bringt, vielleicht werde ich auch ein eigenes Projekt auf die Beine stellen.

Hinweis

Unter http://www.schauspieler.ch/profil/ivana-martinovic gibt es mehr über die Schauspielerin mit Urner Wurzeln. Ivana Martinovic besuchte von 1991 bis 1998 die Kantonale Mittelschule in Altdorf.