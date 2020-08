Robert Schüpfer ist als neuer Emmetter Schulleiter auch für die Seelisberger Oberstufe zuständig

Der 43-Jährige ist neuer Schulleiter in Emmetten. Von der Schule hat er einen positiven Eindruck erhalten.



Ab heute ist Robert Schüpfer verantwortlich für 120 Schüler und ihre 25 Lehrpersonen in Emmetten. Bild: Urs Hanhart (13. August 2020)

Nicht nur für einige Emmetter Erstklässler beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch für den «Chef» ihrer Lehrperson. Robert Schüpfer tritt sein Amt als Schulleiter in Emmetten, als Nachfolger von Thomas Zberg an, der nun an seinem Wohnort Schattdorf Schulleiter wird.

In Emmetten gehen auch die Seelisberger Siebt- bis Neuntklässler zur Schule. Zwei Gemeinden aus zwei unterschiedlichen Kantonen tönt nach einem komplizierten Konstrukt mit langen Behördenwegen. Robert Schüpfer verneint. «Weil die Schule in Emmetten ist, gilt die Nidwaldner Bildungsverordnung. Das funktioniert gut, zumal sich Nidwalden und Uri in schulischen Belangen sehr ähnlich sind.» Er lobt die aufbauende Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze. Trotz der Fusion zweier Oberstufenschulen waren die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren klein. Alle ORS-Schüler wurden auf zwei jahrgangsgemischte Klassen verteilt. Ab diesem Schuljahr gibt’s dank insgesamt steigenden Schülerzahlen wieder für jede Stufe eine Klasse.

Vor dem Termin mit unserer Zeitung am vergangenen Donnerstag telefoniert Robert Schüpfer gerade mit der Schulpräsidentin. Es geht um letzte Absprachen zum Start eines Schuljahres, das wegen Corona unter speziellen Vorzeichen steht. «Das Virus hält uns schon auf Trab», sagt Robert Schüpfer darauf angesprochen. Die Primar- und ORS-Schüler (Orientierungsstufe) machen zu verschiedenen Zeiten Pause, damit sich die Klassen nicht zu stark durchmischen. Ein Regime, das sich bewährt habe. Auch auf das Einhalten der Distanz- und Hygieneregeln werde geachtet. «Eine zusätzliche Herausforderung in diesem Schuljahr ist die Quarantänepflicht für Schüler, die in Risikoländern Ferien machten», erzählt Robert Schüpfer. Solche Schüler müssen sich nach ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne begeben und von zu Hause aus dem Unterricht folgen.

Am vergangenen Mittwoch klärte er mit den 25 Lehrpersonen letzte Details zum Schulstart. Er spricht von einem positiven Eindruck, den er von der Emmetter Schule erhalten habe. «Ich habe motivierte Lehrpersonen kennengelernt, die auch ausserhalb des Schulzimmers sehr engagiert sind und vom Kindergarten bis zur ORS das ganze Jahr verschiedene Projekte organisieren.» Diese gute Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülern, als wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht, wolle er unbedingt beibehalten.

Für Schüler ab der 5. Klasse ein eigenes Notebook

Einen Schritt vorwärts machen will er bei der Informatik. «Der Heimunterricht während der Coronapandemie hat aufgezeigt, wie unverzichtbar Computer und Internet für den Unterricht sein können.» Unabhängig von Corona erhält ab diesem Schuljahr jeder Schüler ab der fünften Primarklasse von der Schule ein eigenes Notebook ausgehändigt. «Dank Internet ist Wissen heutzutage schnell abrufbar. Dem tragen wir mit einem Unterricht bei, bei dem nicht mehr das Auswendiglernen von Fakten im Zentrum steht, sondern der Umgang mit der Flut von Informationen. Die Schüler sollen einen kritischen Umgang mit dem Gelesenen lernen, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die Vielfalt der Informationen korrekt filtern.» Dank der eigenen Computer für die älteren Schüler und den Tablets für die Jüngeren sei der Weg dafür geebnet.

Auch wenn der 43-jährige Bürer und Familienvater nach dem Lehrerseminar in Kehrsiten und Stansstad Primarschüler und später in Ennetbürgen ORS-Schüler unterrichtete, ist ihm auch die Informatik nicht fremd, dank eines sechsjährigen Abstechers in die Privatwirtschaft, wo er in einer Informatik-Firma arbeitete.

«Mich reizt das breite Aufgabenspektrum: führen, organisieren, Probleme lösen, die Schule weiterentwickeln. Das alles bietet mir dieser Job.» Dass er in diesem Verwaltungsjob mit einem Pensum von 70 Prozent den Kontakt zur Basis, zu den gut 140 Schülern, verliere, befürchtet er nicht. «Ich bin ja trotzdem nahe bei den Schülern und Lehrpersonen. Und wenn Not am Mann ist, unterrichte ich auch sehr gerne selbst», meint er.