Uri Fusion zu einem Innerschweizer Sportkeglerverband wird konkreter Die Waldstätter Sportkeglerverbände UR, SZ, ZG, LU und OW/NW planen eine Fusion zum Innerschweizer Sportkeglerverband.

Der unveränderte Kantonalvorstand mit Geehrten (von links): Damian Hauser, Klemens Arnold, Georg Gisler, Kari Gisler, Roby Baumann und Präsident Rudolf Walker. Bild: Georg Epp (Attinghausen, 7. Dezember 2021)

Das Positive der 77. Generalversammlung des Urner Sportkeglerverbandes ist, dass sich alle Vorstandsmitglieder mit Präsident Rudolf Walker, Sportpräsident Klemens Arnold, Sekretär und EDV-Betreuer Damian Hauser und Kassier Roby Baumann noch einmal für ein weiteres Amtsjahr zur Verfügung stellen. Dann wird es aber definitiv sehr schwierig werden, der Verband kämpft seit einigen Jahren ums Überleben, der Mitgliederbestand sank erneut um weitere vier Personen auf 49 Mitglieder (31 Haupt- und 18 Doppelmitglieder). Weil auch die anderen vier Waldstätteverbände SZ, ZG, LU und OW/NW mit ähnlichen Problemen kämpfen, sind Bestrebungen im Gange, sich zu einem Innerschweizer Sportkeglerverband (ISKV) zu vereinen. Eine schriftliche Umfrage bei den 31 Hauptmitgliedern des Urner Verbandes (USKV) ergab eine klare Meinung: «Der USKV soll die Verhandlungen über eine Fusion der verschiedenen Waldstättekantone aktiv fortführen, und ein Grossteil der Mitglieder würde auch dem neu gegründeten Verband beitreten.» Bereits im Januar wird diesbezüglich eine nächste Sitzung der fünf Teilverbände in Luzern über die Bühne gehen.

In kurzem Memento gedachte die 15-köpfige Versammlung ihrem verstorbenen Mitglied Paul Zurfluh, Kinzigpass Bürglen. Mit seinem Ableben musste auch akzeptiert werden, dass die Kegelbahn Kinzigpass definitiv nicht mehr zur Verfügung steht.

Wieder keine Jahreswertungen

Die Coronapandemie hat auch im vergangenen Jahr tiefe Spuren hinterlassen. Im Jahresbericht des Präsidenten und Sportpräsidenten konnten nur von ganz wenigen Ereignissen berichtet werden, es gab auch dieses Jahr keine Jahreswertung. Im Mittelpunkt des Rückblicks stand das Jubiläumsfest 75 Jahre Urner Sportkeglerverband, das am 16. Oktober 2021 endlich gefeiert werden konnte. 33 Sportkeglerinnen und Sportkegler freuten sich im Hotel Krone in Attinghausen über den gelungenen Jubiläumsanlass.

Sportlich glänzten vor allem Roby Baumann und Rudolf Walker an der Schweizer Einzelmeisterschaft mit den Rängen 3 und 4 in der Kategorie B1. Beide qualifizierten sich für das Endfinale über 100 Wurf und erreichten die ausgezeichneten Ränge 4 Rudolf Walker und 5 Roby Baumann. Einmal mehr pflegte man in erster Linie Geselligkeit und Kameradschaft im Tunnelcup mit dem befreundeten Verband Ob- und Nidwalden. Mit klarem Sieg verteidigte man hier den Wanderpreis erfolgreich. Trotz Jubiläumsfest präsentierte Kassier Roby Baumann lediglich Mehrausgaben von 2817 Franken, dies sind rund 5000 Franken besser als budgetiert.

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Mit kleinem Geschenk gratulierte man Ehrenmitglied Georg Gisler nachträglich zum 90. Geburtstag. Er war ältester Versammlungsteilnehmer und ist seit 68 Jahren im Verband Aktivmitglied. Ein Geschenk ging auch an den zweitältesten Versammlungsteilnehmer Karl Gisler. Der 85-jährige Sportkegler ist seit 45 Jahren aktiv. Mit einer Flasche Wein gratulierte man auch Roby Baumann, dem Bronzemedaillengewinner an der Schweizer Einzelmeisterschaft Kategorie B1. Mit diversen Informationen und der Hoffnung, wieder ein normales Sportkegeljahr mit Jahresmeisterschaft erleben zu dürfen, schloss Präsident Robert Walker eine speditiv verlaufene Generalversammlung. Die nächste Generalversammlung vom 7. Dezember 2022 wird zeigen, wie es mit dem USKV weitergehen wird.