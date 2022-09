Fussball Der FC Schattdorf kommt im IFV-Cup gegen den SC Schwyz eine Runde weiter Am vergangenen Dienstag trafen auf dem Sportplatz Tschaibrunnen der FC Schattdorf und der SC Schwyz aufeinander. Livio Gisler traf in der ersten Halbzeit und schickte die Schattdorfer eine Cuprunde weiter.

Der FC Schattdorf in Aktion ‒ hier gegen den FC Willisau. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 13. August 2022)

Der FC Schattdorf bestritt am Dienstag, 6. September, das Cupspiel gegen den Drittligisten Schwyz. Die Rot-Schwarzen gewannen das Spiel auf dem Sportplatz Tschaibrunnen knapp mit 0:1.

Wie so oft in dieser noch jungen Saison war es der FC Schattdorf, der besser in dieses Spiel startete. Nach gut zehn Minuten konnten die Urner bereits mehrere Chancen auf ihr Konto verbuchen. Trotzdem brauchte das Trio um Enz, Zberg und Infanger Zeit, um mit dem kleinen und unruhigen Platz zurechtzukommen. Nach gut einer halben Stunde hätten die Schwyzer um ein Haar den Führungstreffer erzielt, Schlussmann Livio Mahrow war jedoch zur Stelle und hielt sein Team im Spiel. Kurz vor der Pause liess sich der SC Schwyz vermehrt in die eigene Platzhälfte drücken und nach einem Fehler im Mittelfeld war es Livio Gisler, der seine Farben mit 0:1 in Führung brachte.

Mehrere Aluminiumtreffer in der 2. Halbzeit

Auch nach dem Pausentee waren es die Schattdorfer, die etwas überzeugter aus der Kabine kamen. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Joachim Gisler den Pfosten des Heimteams und verpasste somit knapp das 0:2. Aber auch die Schwyzer hätten fast den Ausgleichstreffer erzielt: In der 53 Minute knallte der Ball nach einem Freistoss ans Gehäuse der Schattdorfer. Somit war der FC Schattdorf immer noch mit nur einem Zähler vorne. Auf beiden Seiten wurde gekämpft und trotzdem waren es die Urner, die dieses Spiel mehrheitlich im Griff hatten. Auch die vielen auf beiden Seiten getretenen Eckbälle brachten nicht die gewünschten Tore und somit stand es nach 90 Minuten 0:1 für den FC Schattdorf. Der SC Schwyz nutzte den Vorteil des Naturrasens nicht aus. Trotzdem konnte er gegen den Ligahöheren eine solide Leistung zeigen.

Auf welchen Gegner der FC Schattdorf im nächsten Cupspiel treffen wird, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass die Rot-Schwarzen am kommenden Samstag das Derby auf dem Grünenwald gegen den FC Altdorf bestreiten werden. Drei Punke trennen die beiden Teams – somit kann ein spannendes Spiel erwartet werden. Personell ist der FC Schattdorf vor allem im Mittelfeld etwas dezimiert: Andri Baumann und Cédric Gisler fallen verletzungsbedingt aus. Fraglich ist auch, ob Simon Wipfli beim Derby dabei sein kann. (pd)