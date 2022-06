Fussball Die Schattdorfer wollen dem FC Emmenbrücke keine Punkte schenken Das Abenteuer 2. Liga interregional ist für den FC Schattdorf vorbei. Dennoch will man zum letzten Auswärtsspiel vor dem Abstieg nochmals alles geben.

Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf gastiert am Samstag im Kanton Luzern zum letzten Auswärtsspiel der 2. Liga interregional vor dem Abstieg. Am 25. Spieltag begegnet man dem FC Emmenbrücke, dem Zweitplatzierten der Tabelle.

Beim Hinspiel schlugen die Schattdorfer den FC Emmenbrücke 3:0. Ramon Scheiber (am Ball) drückt ab. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 6. November 2021)

Für den FC Schattdorf ist das Abenteuer 2. Liga interregional zunächst einmal zu Ende. Die Urner bilden das Schlusslicht der Tabelle und möchten für die letzten zwei Meisterschaftsspiele ihre Freude am Fussball auf den Platz bringen, wie es in der Mitteilung des FC Schattdorf heisst. Man werde definitiv keinem Gegner Punkte schenken. Bereits bekannt ist sogar, dass man gegen die dominierenden Mannschaften der Liga, die Potenzial haben vorne mitzuspielen, bisher positive Leistungen zeigen konnte und auch vielmals Punkte einfahren konnte. Denn im Hinspiel gegen den FC Emmenbrücke konnten die Rot-Schwarzen den Luzernern ein Bein stellen und die potenziellen Aufsteiger in die 1. Liga mit einem 3:0-Heimsieg im Grünen Wald nach Hause schicken. Doch der Aufstieg ist noch nicht gesichert für den Gastgeber. «Sie werden sicherlich sehr aufsässig sein und vor ihren Fans alles Mögliche rausholen, um den Abstand zum drittplatzierten FC Ascona zu vergrössern», heisst es in der Mitteilung. Der FC Emmenbrücke gewann sein letztes Spiel mit einem glasklaren 1:8 auswärts gegen den FC Novazzano. (pd/RIN)