Fussball Ein Sieg muss her beim FC Schattdorf Der FC Schattdorf gastiert am Wochenende beim SC Goldau. Die Rot-Schwarzen schauen sehr optimistisch auf dieses heisse Kellerduell um den Abstieg.

Gegen den FC Kickers reichte es beim vergangenen Spiel knapp nicht für einen Sieg: Im Bild ist Noel Gisler (Mitte) in einem Zweikampf. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 19. März 2022)

Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf steht, wie bereits eine Woche zuvor, mit der gleichen Anzahl Punkte auf dem Abstiegsplatz. Man konnte sich immer noch nicht belohnen mit den langersehnten drei Punkten. Man ging schon wieder trotz sehr viel Spielgeist und Engagement ohne Punkte aus dem Spiel, und dies nicht zum ersten Male in dieser Saison.

So mussten die Urner die knappe 1:0-Heimniederlage gegen den abwehrstarken FC Kickers einstecken. Beim kommenden Spiel am Samstag in Goldau muss unbedingt ein Sieg her, was somit die Hoffnung auf den Ligaerhalt weiter am Leben halten würde, heisst es in einer Mitteilung des Vereins.

Der SC Goldau in Anlaufphase

Beim Gegner kam es neulich zu einem Trainerwechsel. Der 35-jährige Zuger Skumbim Sulejmani übernimmt die 1. Mannschaft des SC Goldau. Zudem konnten die Goldauer mit einigen Neuzugänge das Team verstärken. Die Gäste aus dem Kanton Schwyz konnten sich in den ersten zwei Begegnungen der Rückrunde behaupten und in beiden Spielen, unter anderem auch gegen den FC Ascona, der sich zurzeit auf dem 2. Tabellenplatz befindet, zwei Punkte einfahren. Es wird jedenfalls ein spannendes Duell der beiden Mannschaften werden am Samstag. (pd/RIN)