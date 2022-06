Fussball Erfahrungen gesammelt und Lehrgeld bezahlt: Der FC Schattdorf bilanziert In seiner ersten 2.-Liga-interregional-Saison hatte der FC Schattdorf hartes Brot zu kauen. Der angepeilte Ligaerhalt wurde deutlich verpasst.

Gegen den FC Brunnen hat es für den FC Schattdorf Mitte Mai nicht für einen Sieg gereicht. Im Bild: Robin Mahrow am Ball. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 21. Mai 2022)

Mitte Mai nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Brunnen stand fest, dass die Urner keine Chance mehr hatten, den Klassenerhalt zu sichern. Das war nach der viertletzten von insgesamt 26 Meisterschaftsrunden. Eine bittere Niederlage, denn Schattdorf war über weite Strecken das bessere Team und verzeichnete auch ein deutliches Chancenplus. Man hätte also das definitive «Aus» durchaus noch hinausschieben können.

Mit seinem Kommentar brachte es Trainer Gabriel Gabriel wohl auf den Punkt, bilanzierte er doch damals: «Dieses Match war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Wir haben einmal mehr Lehrgeld bezahlt», so Gabriel. «Wenn man so viele Chancen nicht nutzt, wird es halt schwierig zu punkten. Es fehlte an der nötigen Abgeklärtheit. Aber ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft. Wir sind nicht so schlecht, wie es unsere Tabellenlage suggeriert.» Allerdings zeigen die nackten Zahlen ein etwas anderes Bild. Aufsteiger Schattdorf holte während der gesamten Saison nur fünf Siege und vier Unentschieden. 17-mal zog er als Verlierer von dannen. Mit den eroberten 19 Punkten belegte die Gabriel-Elf abgeschlagen den 14. und letzten Platz. Zum rettenden zwölften Platz fehlten ihr letztlich 12 Zähler. Zudem kassierte sie mit 72 Toren am meisten Gegentreffer und netzte zusammen mit Hergiswil sowie Gambarogno am wenigsten häufig ein, nämlich 36-mal.

Ernüchterung nach fulminantem Auftakt

Der FC Schattdorf startete optimal in seine erste Saison in der 2. Liga interregional. Im Premierenspiel gegen den FC Perlen-Buchrain fuhr er gleich auf Anhieb seinen ersten Sieg auf dieser Stufe ein. Nach der Auftakteuphorie wurden die Rot-Schwarzen jedoch schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt, denn das sollte für lange Zeit der einzige Vollerfolg in der Hinrunde bleiben. Erst fast drei Monate später folgte der zweite Sieg gegen den späteren Aufsteiger Emmenbrücke, die wohl beste Leistung der gesamten Saison. Mit einer doch eher mageren Ausbeute von zwei Siegen und drei Unentschieden dümpelten die Urner durch die Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz herum.

In der Rückrunde kam dann nochmals etwas Hoffnung auf, den Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen zu können. Durch Siege gegen Goldau, Ibach und Eschenbach rückte der Strich endlich wieder in greifbare Nähe. Aber der erwähnte Taucher im Kräftemessen mit Brunnen knickte sämtliche Hoffnungen, die Relegation verhindern zu können. Die Vorgabe von Gabriel, in den letzten drei Begegnungen keine Kehrausstimmung aufkommen zu lassen und sich würdig aus der Liga zu verabschieden, blieb Wunschdenken. Nun war die Luft draussen und es resultierten drei weitere Niederlagen. Negativer Höhepunkt war das 1:8-Debakel gegen Emmenbrücke in der vorletzten Runde.

Trainergespann übernimmt Fanionteam

Nach dem erstmaligen Abstecher in die 2. Liga interregional wird der FC Schattdorf in der nächsten Saison also wieder in der 2. Liga regional spielen. Die Weichen sind bereits neu gestellt worden. Jonas Enz und Thomas Zberg werden an der Seitenlinie den abgetretenen Trainer Gabriel Gabriel, der nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Hergiswil verabschiedet wurde, ersetzen. Unterstützt wird dieses Duo zudem von Reto Infanger. Zberg trainierte schon früher einmal die erste Mannschaft des FC Schattdorf. Zudem war er auch eine Zeit lang beim Kantonsrivalen FC Altdorf tätig. Enz hatte die zweite FCS-Mannschaft unter seinen Fittichen.

«Wir haben mit Jonas Enz und Thomas Zberg ein Trainergespann, das unsere Strategie, eigene und junge Spieler zu fördern, erfolgreich weiterführen kann. Dank ihrer Kompetenz und Erfahrung wird unsere erste Mannschaft sicherlich weitere Fortschritte erzielen»,

lässt FCS-Sportchef René Gnos auf der vereinseigenen Website verlauten. Als Saisonziel ist bereits der Wiederaufstieg definiert worden.