Fussball Heimspiel für den FC Schattdorf: Das Ziel Ligaerhalt ist weiterhin anvisiert Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf empfängt am Samstag den FC Kickers Luzern zum ersten Heimspiel der Rückrunde. Die Urner wollen ihre ersten drei Punkte der Rückrunde zu Hause einfahren.

Die Schattdorfer Mannschaft spielt am Samstag vor heimischem Publikum. Im Bild ist der Schattdorfer Cédric Gisler am Ball gegen den FC Perlen-Buchrain. Archivbild: Urs Hanhart (21. August 2021)

In der Tabelle 2. Liga interregional steht der FC Schattdorf (FCS) noch immer auf dem letzten Platz. Zuletzt resultierte der FCS auswärts beim FC Perlen-Buchrain mit einer 4:1-Niederlage. Nach der schwierigen Vorrunde will das Schattdorfer Fanionteam sich endlich belohnen.

Beim 1. Auswärtsspiel der Rückrunde konnte man diese Punkte noch nicht verdienen, jedoch zeigt sich die Urner Mannschaft immer wieder positiv, was die Trainings angeht und die Stimmung unter der Mannschaft. Man lässt sich durch die negativen Resultate nicht beeinflussen und versucht, sich immer positiv auf das nächste Meisterschaftsspiel zu konzentrieren. Dies zeigt sich immer in den Trainings durch die Moral, die diese Mannschaft zeigt. Mit einem Heimsieg würde sich der Abstand zum Zweitletzten der Rangliste vorübergehend auf zwei Punkte verkürzen.

Kickers enttäuscht von letzter Woche

Die Gäste aus dem Kanton Luzern befinden sich mit 17 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Der Gegner konnte in der Vorrunde zwar nicht allzu viele Tore schiessen, jedoch lässt er hinten nicht viel anbrennen und hält seine Gegner meistens weit weg vom Tor. Sie haben bisher nur 19 Bälle in ihrem eigenen Tor gesehen. In ihrem ersten Spiel der Rückrunde hat der FC Kickers den Sieg aus den Händen gegeben. Nach einer 1:0-Führung bis zur 80. Spielminute konnte der FC Novazzano das Spiel zu einem 1:2 kehren und somit den Gegner ohne Punkte liegen lassen. Die erste Begegnung zwischen dem FC Schattdorf und dem FC Kickers Luzern dieser Saison ging mit einem 2:0-Heimsieg im Kanton Luzern aus. (pd/RIN)