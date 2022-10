Fussball Schattdorf empfängt zu Hause den FC Littau Der FC Schattdorf tritt am Samstag zum letzten Heimspiel dieser Vorrunde an. Ziel ist es, auch weiterhin ungeschlagen zu bleiben.

Die Schattdorfer möchten zu Hause an eine erfolgreiche Serie anknüpfen und sich die nächsten drei Punkte holen. Das ist das Ziel im Spiel gegen den FC Littau. Seit sechs Meisterschaftsspielen haben die Urner nicht mehr verloren. Das positive Torverhältnis und den momentan zweiten Tabellenrang verdanken sie einer hervorragenden Teamleistung mit einer kämpferischen Verteidigung und vielen verschiedenen Torschützen.

Der FC Schattdorf in Aktion. Bild: Urs Hanhart

Die Gäste aus Luzern befinden sich nach fast der Hälfte der Saison am Tabellenende. In den vergangenen sechs Spielen musste sich der letztjährige Cupsieger ganze fünfmal geschlagen geben. Das Team um David Andreoli hat aber den Anschluss noch nicht verloren und wird um jeden Punkt kämpfen.

Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel gefasst machen. Die Urner möchten sich und ihren treuen Fans einen Sieg im letzten Heimspiel der Vorrunde schenken und werden versuchen, an die guten Leistungen anzuknüpfen. Captain Patrik Stampfli will mit dem Team die drei Punkte holen, und so Druck auf den führenden FC Willisau machen, um sich weiterhin im vorderen Bereich der Tabelle zu etablieren.

Anpfiff ist am kommenden Samstag um 18 Uhr auf dem Fussballplatz Grüner Wald in Schattdorf. (pd)