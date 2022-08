Fussball Schattdorf nimmt den Wiederaufstieg ins Visier Zuletzt waren Siege für den FC Schattdorf ein rares Gut. Nun will er mit einem neuen Trainer-Duo zurück in die Erfolgsspur.

Der FC Schattdorf mit Partik Stampfli (am Ball) startet mit einem Heimspiel gegen den FC Willisau in die Saison. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 27. September 2021)

In der letzten Saison spielte das Team aus dem alten Urner Landsgemeindedorf erstmals in der Vereinsgeschichte in der 2. Liga interregional. Allerdings gab es bei dieser Premiere hartes Brot zu kauen. Der angepeilte Ligaerhalt wurde deutlich verpasst. Die magere Ausbeute von fünf Siegen und vier Unentschieden in 26 Meisterschaftsspielen reichte bei weitem nicht aus, um den Abstieg zu verhindern.

Verspielt wurde die Chance auf den Klassenverbleib bereits mit einer schwachen Hinrunde. Der dort eingehandelte Rückstand erwies sich als zu schwere Hypothek und konnte letztlich nicht mehr wettgemacht werden. Schattdorf musste beim Ausflug in höhere Gefilde viel Lehrgeld bezahlen.

Neues Trainergespann mit viel Erfahrung

Die Weichen für die Rückkehr in die quasi angestammte 2. Liga regional wurden von den Vereinsverantwortlichen schon relativ früh gestellt. Ende Mai wurde bekanntgegeben, dass Gabriel Gabriel nach nur einer Saison als Trainer wieder abritt. Neu setzen die Rot-Schwarzen auf ein Trainergespann, bestehend aus Jonas Enz und Thomas Zberg. Zusätzlich unterstützt wird das neue Duo durch Reto Infanger.

Enz und Zberg sind im Verein bestens bekannt und verwurzelt. Letzterer hatte die erste Mannschaft des FC Schattdorf bereits früher einmal eine Zeit lang unter seinen Fittichen. Zudem agierte er als Chefcoach beim Kantonsrivalen FC Altdorf. Enz trainierte schon mal die zweite Mannschaft des FC Schattdorf. Sportchef René Gnos gab sich nach der Bekanntgabe der Neuverpflichtungen an der Seitenlinie optimistisch und sagte:

«Wir sind überzeugt davon, mit diesem Trainergespann die ideale Nachfolge gefunden zu haben.»

Dann fügte er noch: «Sie werden bestrebt sein, unsere Strategie – nämlich eigene junge Spieler zu fördern – erfolgreich weiterzuführen. Zudem bringen sie mit ihrer Erfahrung und Kompetenz die besten Voraussetzungen mit, damit unsere erste Mannschaft weitere Fortschritte erzielen kann.» Diese sollen zum Wiederaufstieg führen. Das wurde als Saisonzielsetzung definiert.

Mit Willisau einen Aussenseiter zu Gast

Zum Saisonauftakt erhalten die Urner eine durchaus lösbare Aufgabe. Sie empfangen am Samstag, 13. August, 18 Uhr, im Stadion Grüner Wald in Schattdorf mit dem FC Willisau einen Gegner, der eher zu den schwächeren Teams zu zählen ist. In der letzten Saison dümpelten die Luzerner lange am Tabellenende herum. Den Ligaerhalt konnten sie erst nach langem Zittern in der letzten Runde sicherstellen. Immerhin hat sich die Truppe aus dem Luzerner Hinterland sehr seriös und intensiv auf die Meisterschaft vorbereitet. Insgesamt bestritt es nicht weniger als neun Trainingsspiele und konnte davon deren fünf für sich entscheiden. Allerdings waren die Gegner zu einem grossen Teil unterklassige.

In den Testduellen mit Gleich- oder Höherklassigen zog Willisau mehrheitlich den Kürzeren. Schattdorf absolvierte nur fünf Trainingspartien, wählte jedoch deutlich stärkere Sparringspartner aus. Die Bilanz ist etwas durchzogen. Gegen den FC Hergiswil, der in der 2. Liga interregional spielt, feierte man einen bemerkenswerten 2:0-Erfolg. Handkehrum setzte es gegen den gleichklassigen SC Goldau eine 0:2-Niederlage ab. Deutliche Taucher gab es in den Kräftemessen mit den 2.-Liga-interegional-Teams Ibach und Emmen. Dafür erzielte die Enz/Zberg-Elf einen 3:2-Sieg im Testduell mit Kantonsrivale Altdorf. Möglicherweise ein gutes Omen für das Kantonalderby, das am 10. September im Stadion Grüner Wald als Ernstkampf ausgetragen wird.