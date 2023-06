Fussball Sieht man Superstar Erling Haaland bald oft in der Zentralschweiz? Der Vater von Erling Haaland zieht nach Andermatt. Der Grund für den Umzug dürften die hohen Steuern in dessen Heimat sein. Er ist nicht der erste reiche Norweger, den es nach Andermatt zieht.

Alf-Inge Haaland, Vater des norwegischen Fussballstars Erling Haaland, wechselt seinen Wohnsitz von Norwegen ins urnerische Andermatt. Laut dem norwegischen Portal «Dagbladet» hat der Vater des Manchester-City-Spielers dies bereits offiziell den Behörden gemeldet. Seit dem 8. Mai ist er zudem im Einwohnerregister Andermatts zu finden, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Die Gemeinde Andermatt erklärt auf Anfrage, dass sie aus Datenschutzgründen keine Details über einzelne Personen herausgeben kann. «Was wir bestätigen können, ist, dass seit der Realisierung des Tourismusresorts zunehmend auch Personen mit höherem Einkommen/Vermögen in Andermatt zuziehen,» sagt Sahra Nager-Kumli, stellvertretende Gemeindeschreiberin.

Erling Haaland (links) mit seinem Vater Alf-Inge an der diesjährigen Meisterfeier von Manchester City. Bild: Martin Rickett / AP

Der Grund für Haalands Umzug dürfte auf der Hand liegen: Die hohen Steuern in Norwegen. So sind die Abgaben im skandinavischen Land im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Alf-Inge Haaland, der früher selbst Fussballprofi war und unter anderem 45 Spiele für Manchester City absolvierte, ist nicht der erste norwegische Steuerflüchtling, der seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt. So zog es den Immobilien-Händler Kjartan Aas bereits vor eineinhalb Jahren nach Andermatt.

Das Geld der Familie Haaland stammt zum grössten Teil aus Verträgen und Transfersummen. Vater Alf-Inge und Sohn Erling sollen dem norwegischen «Dagbladet» zufolge im letzten Sommer drei Investmentgesellschaften unter dem Namen «Pillage» gegründet haben. Der Begriff «Pillage »steht auf Deutsch für Plünderung und wird oft für die Raubzüge der Wikinger im Mittelalter auf den britischen Inseln und Kontinentaleuropa verwendet. (luz)