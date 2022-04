Fussball Urner Schülerinnen und Schüler messen sich im Credit Suisse Cup in Erstfeld Die Qualifikationsturniere für die grösste Schulfussball-Meisterschaft der Schweiz stehen wieder an. Die Urner Mannschaften treten am Sonntag auf der Pfaffenmatt gegeneinander an.

Bereits 2019 war Erstfeld der Austragungsort der Qualifikationsspiele für den CS-Cup. Bild: PD (Erstfeld, 14. Mai 2019)

Traditionsgemäss werden zwischen Anfang April und Anfang Juni landesweit die Qualifikationsturniere für den Credit Suisse Cup ausgetragen. So auch im Kanton Uri am Sonntag, 24. April, auf der Anlage Pfaffenmatt in Erstfeld. An der grössten Schulfussball-Meisterschaft der Schweiz nehmen in 13 Kategorien Schülerinnen und Schüler der 4. bis 9. Klasse teil. 300 Teams mit 3000 Spielerinnen und Spielern erkämpfen sich schweizweit in lokalen Ausscheidungen und über kantonale Qualifikationen den Einzug an den nationalen Finaltag, wie die Organisatoren des Cups in einer Mitteilung schreiben. Die Gewinnerteams werden am Mittwoch, 8. Juni, auf den Sportanlagen St.Jakob in Basel zu nationalen Schulfussball-Champions gekürt.

Was im Jahr 1981 als Schulfussball-Turnier vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) ins Leben gerufen wurde, ist heute die offizielle nationale Schulfussball-Meisterschaft der Schweiz. Seit 1999 ist die Credit Suisse Hauptpartner dieses Turniers, welches Kinder und Jugendliche für den Fussballsport begeistern und ihnen Spass am Spiel vermitteln will. «Der Credit Suisse Cup steht für sportlichen Wettbewerb, Leidenschaft, Spielfreude, Teamgeist auf und neben dem Platz, aber auch für unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse und spannenden Austausch», heisst es in der Mitteilung weiter.

Breel Embolo: «Das Mannschaftserlebnis ist einmalig»

Wie wertvoll diese Erfahrungen sind, bestätigen auch zahlreiche Ehemalige, die sich als Ambassadoren für dieses Turnier engagieren. Einige der erfolgreichsten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer hätten ihre Leidenschaft für Fussball als Teamsport am Credit Suisse Cup entdeckt; so etwa Natispieler Breel Embolo: «Ich kam ganz spielerisch mit Fussball in Kontakt. Für Jungs ist das sozusagen Basissport. Fussball spielen und sich dabei austoben kann man fast überall. Die Leidenschaft für den Teamsport habe ich aber erst beim Credit Suisse Cup so richtig entdeckt. Das Mannschaftserlebnis ist einmalig», wird der Sportler in der Mitteilung zitiert. (pd/RIN)