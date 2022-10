Fussball Weiterer Heimsieg für den FC Schattdorf Gegen den FC Aegeri liessen die Schattdorfer nichts anbrennen und entschieden das Spiel mit 3 zu 0 für sich.

Am Samstag empfing der FC Schattdorf den FC Aegeri. Gleich zu Beginn der Partie zeigte sich die Heimmannschaft auf dem Grünen Wald souverän. Die erste Viertelstunde wurde mehrheitlich auf das Tor des Gästetorwarts geschossen. Die logische Konsequenz zeigte sich in der 16. Minute, als Sandro Stampfli mit seiner Flanke Ramon Scheiber bediente. Der Kopfball hätte genau gepasst, wenn nicht der Schlussmann der Zuger mirakulös an die Latte abgelenkt hätte. Da aber Scheiber, genau wie die ganze Urner Mannschaft, hellwach war, schloss er diesen Abpraller mit dem Kopf zum 1:0 ab.

Zweikampf zwischen Schattdorfs Robin Mahrow und Dario Schuler. Bild: Roger Gruetter (Schattdorf, 15. Oktober 2022)

Auf der Bank konnten Coach Thomas Zberg, Jonas Enz und Reto Infanger beobachten, wie ihre Spieler mit ihren technischen Fähigkeiten die zahlreichen Zuschauer begeisterten und den Gegner grösstenteils im Griff hatten. Nach gespielten 35. Minuten fand ein erneut gut herausgespielter Ball aus dem Mittelfeld Patrik Stampfli. Dieser legte den Ball in die Tiefe, wo Noël Gisler ihn an die Strafraumgrenze mitnahm und mit einem satten Schuss zum 2:0 für die Rot-Schwarzen abschloss.

Die erste gefährliche Chance des FC Aegeri ereignete sich in der 37. Minute. Danach mussten Trainer Rade Petkovic und Coach Maurizio De Lorenzoni wieder zuschauen, wie ihr Team durch die Einheimischen früh gestoppt und die wenigen Chancen im Keim erstickt wurden. Die Zuger gaben aber bei Weitem noch nicht auf und kamen um die 60. Minute doch noch zu zwei guten Möglichkeiten. Beide Male fand der Ball aber nicht die Maschen und flog am Tor vorbei oder wurde durch die Abwehr des FC Schattdorf gestoppt.

Obwohl die Weiss-Blauen nun besser ins Spiel fanden, war es der in der 69. Minute eingewechselte Livio Gisler, welcher mit seinem wuchtigen Schuss nach einem Abwehrfehler des FC Aegeri und dem sensationellen Pass von Cédric Gisler, den Ball in der 72. Minute im unteren linken Eck des Tores versenkte.

Beginn der englischen Woche zu Hause geglückt

Da keine weiteren Tore mehr fielen, konnten sich die Schattdorfer mit dem 3:0 die drei Punkte in der Tabelle gutschreiben lassen und ihren dritten Rang festigen. Somit ist der Beginn der englischen Woche mit dem ersten Spiel zu Hause geglückt. Bereits morgen Dienstag treffen die beiden Mannschaften im Cupspiel auf der Chruzelen in Unterägeri erneut aufeinander. Diesmal mit dem Heimvorteil des FC Aegeri. Sollte der FC Schattdorf aber wieder mit der gleichen Konsequenz aufspielen wie in diesem Spiel, liegt ein Weiterkommen in den Cup-Viertelfinal sicher in realistischer Reichweite. Der Abschluss dieser Drei-Spiele-Woche findet dann am kommenden Samstag auf dem Seefeld in Horw statt. (pd/lur)