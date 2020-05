Urner Fussballklubs rechnen mit hohem Verlust Nur ein Urner Verein will unter den strengen Auflagen das Training aufnehmen. Finanziell sieht es nicht überall gleich aus.

Bilder wie diese wird es länger nicht geben: Der FC Altdorf gegen den FC Ibach, im Bild: Der Altdorfer Pirmin Baumann (in Gelb-Schwarz) bei einem spektakulären Zweikampf Bild: Urs Hanhart

Während im Spitzenfussball bald wieder mit Geisterspielen begonnen werden soll, ist die Saison in den unteren Ligen gelaufen, die Resultate werden nicht gewertet. Davon betroffen sind auch die drei Urner Vereine FC Altdorf, FC Schattdorf und ESC Erstfeld. Allerdings darf ab dem 11. Mai unter strengen Auflagen das Training wieder aufgenommen werden. Davon macht allerdings nur der ESC Erstfeld Gebrauch, während die Altdorfer und Schattdorfer den Wiedereinstieg nach hinten verschoben haben. ESC-Präsident Sandro Imhasly sagt:

Sandro Imhasly, Präsident ESC Erstfeld PD

«Vor allem die Kinder und Nachwuchsspieler haben grosse Lust, endlich wieder Fussball zu spielen.»

Deshalb werde das Angebot geschaffen. «Allerdings behalten wir uns vor, das Ganze abzubrechen, falls es nicht funktionieren sollte.»

Geduscht werden muss zu Hause

Gemäss dem vom Schweizer Fussballverband (SFV) herausgegebenen Konzept darf nur in Fünfergruppen und unter Einhaltung der Hygienevorschriften trainiert werden. Zudem dürfen die Garderoben nicht benutzt werden. Die Spieler müssen zu Hause duschen. FCS-Präsident René Deplazes: «Wir sehen keinen Sinn dahinter, mit diesen strengen Auflagen den Trainingsbetrieb wieder zu starten, zumal die Meisterschaften eh nicht fortgesetzt werden können und vom Platzangebot her nur ein reduzierter Betrieb möglich wäre.» Man werde die Entwicklung in Richtung weiterer Lockerungen genau verfolgen. Deplazes geht davon aus, dass spätestens Mitte oder Ende Juli beim FC Schattdorf wieder trainiert wird.

Ganz ähnlich argumentiert auch FCA-Präsident Yves Althaus: «Wir möchten kein unnötiges Risiko eingehen. Zudem ist der Aufwand viel zu gross, um die Einhaltung aller Sicherheitsmassnahmen zu gewährleisten.» Momentan geht er davon aus, dass im Verlauf des Julis wieder Mannschaftstrainings abgehalten werden können. «Bereits im Juni wieder loszulegen würde nicht gross Sinn machen, weil die abgebrochene Meisterschaft eben erst zu Ende gegangen wäre.»

Das Frühlingsfest wird abgesagt

Das vorzeitige Saisonende reisst bei den Urner Fussballclubs ein ziemliches Loch in die Kasse. Imhasly schätzt, dass sich die Mindereinnahmen durch Corona beim ESC Erstfeld auf rund 40 000 Franken belaufen werden abhängig von den J&S-Geldern. «Schwer ins Gewicht fällt vor allem, dass unser Klubrestaurant geschlossen ist. Das ist unsere Haupteinnahmequelle. Zudem mussten wir unser Frühlingsfest absagen, was uns einige Fixkosten aufbrummte», erklärt er. Ob die bisherigen Sponsoren dem ESC Erstfeld die Stange halten beziehungsweise halten können, ist noch ungewiss. Entsprechende Gespräche finden erst im Sommer statt. Aber Imhasly ist zuversichtlich und verrät: «Bisher hat sich noch kein Sponsor dahin geäussert, uns nicht mehr zu unterstützen zu wollen.»

Hypotheken bestehen auf Klubhaus und Kunstrasen

René Deplazes, Präsident FC Schattdorf PD

Auch beim FC Schattdorf sind es die wegfallenden Einnahmen des Klubhauses, die nun Sorgen bereiten. Diese machten einen Drittel der Gesamteinnahmen aus. Von Sponsorenseite gab es bisher noch keine Absichtserklärungen bezüglich Rückzug oder Geldrückforderung, sagt er. René Deplazes bleibt aber realistisch:

«Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist es aber durchaus möglich, dass der eine oder andere Sponsor aussteigt.»

Der FC Schattdorf sei finanziell gut aufgestellt. «Es gibt Hypotheken auf dem Klubhaus und auf dem Kunstrasen. In den letzten Jahren haben wir stets etwas mehr amortisiert als vertraglich vereinbart. Von daher blicke optimistisch in die Zukunft.» Laut Deplazes kann der FC Schattdorf wahrscheinlich mit einem nahezu unveränderten Kader in die nächste Saison steigen.

Kosten wurden sofort eingespart

Yves Althaus, Präsident FC Altdorf. PD

«Finanziell wird sich die Coronakrise voraussichtlich nicht stark auf unseren Klub auswirken», sagt FCA-Präsident Yves Althaus und begründet:

«Wir haben schon relativ früh damit gerechnet, dass der Spielbetrieb eingestellt wird und darauf geachtet, möglichst das ganze Potenzial für Kosteneinsparungen zu nutzen.»

Etwas Sorgen bereiten ihm die J&S-Gelder, die wegfallen werden und ein wichtiger Teil der Juniorenkasse sind. Er hofft, dass diese Ausfälle durch eine anderweitige Lösung auf Bundesebene kompensiert werden.

«Die Vereinskasse ist gesund und wir hoffen, dass unsere Sponsoren die Jugend- und Integrationsarbeit weiterhin unterstützen», so Yves Althaus. Im Hinblick auf die nächste Saison laufen momentan Vertragsverhandlungen mit Spielern. Wer den Verein verlässt und wer neu zum Traditionsklub stösst, soll bald bekanntgegeben werden.