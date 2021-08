Energie Die Strompreise in Uri bleiben erneut stabil EWA Energie Uri profitiert von viel Wasser. Das kommt auch den Kunden zugute.

Die Stromproduktion aus Wasserkraft – wie hier im Bild beim Arnisee vom Kraftwerk Arniberg – war bei EWA Energie Uri ergiebig. Bild: PD

Obwohl die nationale Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid die Preise erhöht hat, hält EWA Energie Uri den Strompreis für seine Kundinnen und Kunden auch im kommenden Jahr stabil, was der Urner Bevölkerung und dem Gewerbe zugutekommen soll. «Die Stromproduktion aus Wasserkraft war wie in den vergangenen Jahren sehr ergiebig», wird Remo Burgener, Leiter Energie und Mitglied der Geschäftsleitung von Energie Uri, in einer Medienmitteilung zitiert. «Es standen grosse Wassermengen für die Produktion zur Verfügung.» Dadurch hätten die Produktionskosten für die Energie tief gehalten werden können. Aufgrund dieses positiven Effekts verlängert Energie Uri den Sonderrabatt im Umfang von 5 Prozent in der Grundversorgung um ein weiteres Jahr. Die Abgaben bleiben ebenfalls stabil.

Neben den Urstrom-Basisprodukten aus 100 Prozent Urner Wasserkraft gehören auch Urstrom Plus und Urstrom Sun zur Stromproduktepalette von Energie Uri. Urstrom Plus aus Wasserkraft-, Windkraft- und Fotovoltaikanlagen aus dem Kanton Uri und Urstrom Sun aus 100 Prozent Urner Fotovoltaikanlagen bleiben beim Preis unverändert und behalten somit ihre Konditionen.

Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Leistungen und Abgaben zusammen: die Stromproduktion und Bereitstellung (Energiepreis), die Nutzung des Netzes zur Übertragung des Stroms (Netznutzung) sowie Abgaben ans Gemeinwesen und den Beitrag an die nationale Förderung von erneuerbarer Energie.