Gallier zeigen sich in Flüelen in Festlaune «Das gallische Dorf» hiess das Motto in der Rudenz-Arena. Über 500 Fasnächtler genossen gestern Nachmittag die tolle Bühnenshow mit Asterix, Obelix &. Co.

«Pfyfelers & Friends» mit «Schumi» an der Harfe überzeugten auf der Bühne in der Rudenz-Arena mit einer beeindruckenden Choreografie. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 3. März 2019)

(Eg) Bei schönstem Wetter wollten unzählige Fasnachtsfans die Darbietungen im Rudenzpark nicht verpassen. Der Fasnachtssonntag bleibt in Flüelen der Hauptanlass der Fidelitas. Dies bestätigte auch Präsident Fabian Müller. «Dank treuen und verschworenen Gruppen gelingt es uns alle Jahre wieder, eine tolle Dorffasnacht zu bieten. Und das Wetter ist dazu gerade optimal».

Punkt 14 Uhr freuten sich die «Gassäjüützer Attighüüsä», die achtteilige Bühnenshow musikalisch zu eröffnen. Unzählige Obelix, Miraculix, Idefix, Asterix, Troubadix, Majestix, Gutemine, Methusalix, Automatix, aber auch Gallier, Römer, Goten, Ägypter und Piraten freuten sich über tolle Shows auf und neben der Bühne. «Untertanen» von Präsident Fabian Müller begrüssten anschliessend die zahlreich erschienenen Zuschauer. Mit der Show der «Pfyfelers & Friends» mit spezieller Choreografie zu den Soloklängen von «Schumi» mit Harfe und Flöte ging es weiter. Die «Dorfschränzer» brachten anschliessend unter dem Motto «Asterix & Obelix bei den Griechen» mächtig Stimmung in die Arena. Sie motivierten, das Trinken zum Song «Griechischer Wein» nicht zu vergessen. Das «Fraiä-Matrosä-Chöörli» strapazierte anschliessend die Lachmuskeln der Zuschauer mit viel Bewegung.

Bühnenshow wird sogar wiederholt

Am Fasnachtssonntag musste in Flüelen eine Rettungsgasse für die Katzenmusik gebildet werden. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 3. März 2019)

Für die vorbeiziehende farbenfrohe Katzenmusik musste eine Rettungsgasse vor der Bühne erkämpft werden. Diese Rettungsgasse verteidigten anschliessend zwei kräftige Gallier für «Die geilen 7», die es allerdings nur zu sechst auf der Bühne schafften.

Der Fidelistas_Vorstand zusammen mit «Knüsi» vor dessen Wildschweinbar im Rudenzpark in Flüelen. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 3. März 2019)

Grossen Applaus erntete einmal mehr die «Chocher-Group», die als Römer mit ihren Schildern mit den Wappen Uri und Flüelen wunderschöne Bilder zauberten. Mit den «Üterlos» endete die 70-minütige Bühnenshow, die übrigens später wiederholt wurde. Die Ehrenmitglieder-Küche beglückte die Fasnächtler wieder mit feinem Fasnachtsrisotto. Im grossen Fidelitaszelt gab’s närrische Unterhaltung mit dem Echo vom Riedberg und am Abend startete die gallische Fasnachtsparty mit «Schanfiggermix deluxe». In «Knüsi’s Wildschweinbar» wurde jede Sau gezähmt. Das närrische Treiben verschob sich dann nach und nach auch in die Gaststätten – bis tief in die Nacht hinein.