Gastjodelklubs sorgten für Abwechslung in Schattdorf Der Jodlerklub Bärgblüemli hat am letzen April-Wochenende einen Jodlerabend organisiert - mit Gästen aus dem Entlebuch und aus der Ostschwezi.

Die Familie Sutter aus St. Gallen trat auch am Jodlerabend auf. (Bild: PD)

(pd/jb) Am 26. und 27. April fanden die Jodlerabende des Jodlerklubs Bärgblüemli Schattdorf statt. Auf das Publikum wartete ein abwechslungsreiches Programm: Am Freitag war der Jodlerklub Luegisland Ebnet/Entlebuch zu Gast, während am Samstag die Jodlerfamilie Sutter aus Waldkirch SG eingeladen wurde.

Die Entlebucher, mit Solojodler Andreas Felder, gaben verschiedene «Naturjütz» und Lieder zum Besten. Sie überzeugten mit ihrem Chorklang und den urchigen Stimmen des reinen Männerchors. Am zweiten Abend wussten die Ostschweizer mit «Zäuerli» und lüpfiger Volksmusik zu überzeugen. Schön war, als auch die siebenjährige Tochter mitgesungen hat.

Nächster Auftritt in Schattdorf am 1./2. Mai 2020

Auch die Gastgeber präsentierten sich von bester Seite. Der Jodlerklub Bärgblüemli sang an beiden Abenden.

Neben den Auftritten des Jodlerklubs wurden verschiedene Klubmitglieder auch anderweitig ins Programm eingebunden: Erika Zanini-Brun trat als Solojodlerin und zusammen mit Ehemann Reto im Duett auf. Ausserdem führten Ruedi Stadler und Markus Küttel mit viel Witz durch das Programm. Wer nicht auf der Bühne stand, konnte sein Glück an der Tombola versuchen oder an der «Zottälibar» mit Freunden anstossen. Wie im letzten Jahr war die Aula Gräwimatt an beiden Abenden ausgebucht.

Am 1. und 2. Mai 2020 wird der Jodelklub wieder auf der Heimbühne stehen.