Gastronomie «Der Gasthof» erhält das Gütesiegel «Ausgezeichnet» Das Restaurant und Eventlokal in Bürglen wurde an dem Swiss Location Award geehrt.

Der «Gasthof» erhielt eine Wertung von 8,9 Punkten. Bild: PD

«Der Gasthof» in Bürglen gehört in Sachen Genuss zu den besten Orten in der Schweiz. Dies haben 28'246 Veranstalterinnen, Besucher sowie eine unabhängige Fachjury im Rahmen des diesjährigen Swiss Location Awards entschieden.

Dass die Location mit 8,9 von 10 Punkten beim Swiss Location Award 2022 mit dem Gütesiegel «Ausgezeichnet» geehrt wurde, freut das «Gasthof»-Team sehr. «Die Auszeichnung zeigt uns, dass unsere Arbeit von Veranstalterinnen und Besuchern geschätzt wird, und motiviert uns, auch weiterhin bei jedem Anlass unser Bestes zu geben, damit unsere Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt bei uns erleben können», lässt sich Martin Arnold, Inhaber und Geschäftsführer von «Der Gasthof», zitieren.

Der Swiss Location Award ist seit 2016 das wichtigste Gütesiegel der Eventbranche und wird von Eventlokale.ch, dem grössten Eventportal der Schweiz, organisiert. Eventlokale.ch unterstützt jeden Monat mehr als 50’000 Eventplanerinnen und -planer bei der Suche von Locations und Planung von Events.(pd/nke)