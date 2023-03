Gastronomie Nach Bangkok und Zürich: Spitzenkoch Andreas Caminada eröffnet Restaurant in Andermatt Der Dreisternekoch Andreas Caminada plant im Dorfteil Andermatt Reuss ein Restaurant. Die Eröffnung ist für Herbst/Winter 2024 geplant.

Andreas Caminada (links) mit Partner Raphael Krucker von der Andermatt Swiss Alps. Bild: PD / Kim Leuenberger

Drei Michelin-Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte: Andreas Caminada gehört zweifelsohne zu den besten Köchen der Schweiz. Nun ist der Spitzenkoch auf Expansionskurs: Nach Bad Ragaz, Zürich, St. Moritz und Bangkok will der 45-Jährige ein Restaurant in Andermatt eröffnen. Wie die Andermatt Swiss Alps AG in einer Mitteilung schreibt, soll das Lokal im Herbst/Winter 2024 Teil eines Luxus-Appartementhauses an der Furkagasse im neuen Andermatter Dorfteil Reuss einziehen. Die Bauarbeiten sollen im August starten.

Das Restaurant wird dabei nach Caminadas Igniv-Konzept geführt. Igniv ist rätoromanisch und bedeutet «Nest». Es steht für Wohlfühlmomente mit Familie und Freunden. Das Menü wird dabei zum Teilen in die Tischmitte serviert. «Andermatt entwickelt sich zu einer spannenden Destination für alpinen Lifestyle und aussergewöhnliche Erlebnisse», wird Andreas Caminada in einer Mitteilung zitiert. Und Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps, sagt: «Andreas Caminada passt perfekt zu Andermatt. Er kombiniert innovative Spitzengastronomie mit Gastfreundlichkeit. Erlebnis und Gemeinschaft stehen bei ihm im Vordergrund.»

So sieht das «Teilen-Konzept» von Andreas Caminada aus. Bild: PD

Das neue Restaurant soll rund 60 Sitzplätze und eine Bar bieten. Während der Hochsaison soll es an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben, in der übrigen Zeit an fünf Tagen pro Woche zum Dinner.

Zum Konzept Caminadas gehört auch ein speziell geschaffenes Ambiente. Für die Inneneinrichtung ist wie an den bisherigen Standorten Designerin Patricia Urquiola verantwortlich. Sie gestaltet im Haus auch 17 Luxus-Wohnungen.

So sieht das von Patricia Urquiola geschaffene Nestambiente aus. Bild: PD

Seit 20 Jahren kocht Andreas Caminada im Schloss Schauenstein im bündnerischen Fürstenau, seit einem Jahr ist er auch dessen Besitzer. Er betreibt dort sein gleichnamiges Gourmetrestaurant mit rund 70 Angestellten. Seit 2011 ist sein Restaurant auf der Liste der «World’s 50 Best Restaurants». Erfolg hat er auch im Internet: Sein Gratin-Rezept wurde millionenfach abgerufen. Zuletzt war Caminada Juror in der Sendung Masterchef Schweiz auf dem Sender 3+. (tos/rem)