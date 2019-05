Gemeinde Wassen kritisiert UKB scharf Das Vertrauen des Gemeinderats Wassen in die UKB ist getrübt. Er hofft, dass nun der Landrat korrigierend eingreift. Florian Arnold

Die Strategie der Urner Kantonalbank können nicht alle nachvollziehen. (Bild: Corinne Glanzmann, Altdorf, 18. Oktober 2018)

«Der Gemeinderat Wassen hat nach wie vor kein Verständnis für diese überaus radikale und für den kleinräumigen Kanton Uri unverantwortbar schnelle Vorgehensweise.» So heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde zur neuen UKB-Strategie. Bereits nach Bekanntgabe der Strategie hatte es harsche Kritik gehagelt, worauf die UKB beschloss, moderierte Gespräche mit den Betroffenen durchzuführen, dies unter der Bezeichnung «Denkräume».

Diese fanden laut der Mitteilung in den vergangenen Wochen unter der Leitung der UKB statt. Wie die Gemeinde schreibt nahmen daran Vertreter der kantonalen Verwaltung und der betroffenen Gemeinden teil. Die Gespräche hätten unter hohem zeitlichen Druck stattgefunden. «Es wurde sogar eine externe Beratungsfirma beigezogen.»

Volkswirtschaftlich wichtig

Für den Gemeinderat ist klar: «Diese Denkräume werden darin gipfeln, dass die UKB am 9. Mai 2019 der Öffentlichkeit gemeinsam mit allen Akteuren eine gemeinsam erarbeitete Lösung präsentieren wird.» All dies, obwohl es in der Eigentümerstrategie von 2017 klar heisse: «Die Kantonalbank ist auch aus volkswirtschaftlichen Gründen für die Gemeinden wichtig: Sie betreibt in den verschiedenen Regionen Agenturen und Zweigstellen.»

«Was den Gemeindevertretungen bei diesen Denkräumen vorgesetzt wurde, ist schwere Kost», heisst es in der Mitteilung. «Mit dem letztlich kompromisslosen Entscheid zur Schliessung der Zweigstellen schwächt die UKB die Bergregionen, indem sie diese Lebensräume dem bewährten und wertvollen Dienstleistungsangebot ohne wirklich praxistauglichen Ersatz beraubt.» Die «Denkräume» seien von allem Anfang an nur als Vehikel geplant gewesen, um den Gemeindevertretungen stets noch mehr Zugeständnisse bis hin zur geplanten Schliessung der Zweigstellen in naher Zukunft abzuringen.

«Arbeitsplätze scheinen Bankleitung nicht zu kümmern»

«Man wäre seitens der Gemeinden durchaus zu Kompromissen bereit gewesen», schreibt die Gemeinde. «Die von den Gemeinden anlässlich eines Workshops zusammengetragenen Argumente zur regionalpolitischen Bedeutung der UKB scheinen den Bankrat und die Geschäftsleitung der UKB nicht zu interessieren.» Auch die damit akut bedrohten dezentralen und gut qualifizierten Arbeitsplätze bei der UKB würden die Bankleitung nicht kümmern, ebenso wenig die Versorgung der Bevölkerung in den Berggemeinden.

Der Gemeinderat findet klare Worte: «Das gewählte Vorgehen ist einer kantonalen, traditionsreichen Bank insgesamt unwürdig und stellt über viele Jahre hinweg aufgebautes Vertrauen und das gute Image der UKB mehr als in Frage». Hier werde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dies, obwohl die UKB Staatgarantie geniesse und damit letztlich den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Uri gehöre.

Landrat debattiert am 22. Mai

«Der Gemeinderat Wassen bedauert die absehbare Entwicklung und kann sie in keiner Art und Weise nachvollziehen.» Die einzige Hoffnung ruht für ihn bei dieser Thematik auf dem Landrat, der im Rahmen seiner Session am 22. Mai noch korrigierend eingreifen könnte, falls dieser in seiner Mehrheit dazu gewillt sei. Die UKB hat für Donnerstag, 9. Mai, zu einer Pressekonferenz zu dem Thema eingeladen, und wird entsprechend Stellung nehmen.