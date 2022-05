Gemeindefahrzeug Neuer Transporter für die Gemeinde Altdorf Das alte Fahrzeug musste nach beinahe 30 Betriebsjahren ersetzt werden. Trotz der schwierigen Liefersituation kann der neue Transporter rechtzeitig in Betrieb genonmmen werden.

Das Werkhofteam der Gemeinde Altdorf durfte am vergangenen Donnerstag ihr neues Transportfahrzeug in Empfang nehmen. Dank der frühzeitigen Bestellung kann das multifunktionale Fahrzeug vom Typ Schiltrac Eurotrans 6150 CVT somit trotz der allgemein schwierigen Liefersituation rechtzeitig in Betrieb genommen werden.

Die Equipe des Gemeindewerkhofs mit ihrem neuen Fahrzeug. Bild: PD

Das Team des Gemeindewerkhof Altdorf pflegt die Aussenbereiche der gemeindeeigenen Liegenschaften und sorgt auf dem Gemeindegebiet für Ordnung. Altdorf hat mehrere Plätze mit einer Nutzfläche von etwa 16’600 Quadratmetern. Das Gemeindestrassennetz hat eine Länge von circa 19 Kilometern. Die fünf Mitarbeiter und ein Lernender mähen Rasen und unterhalten andere Pflanzungen auf Spielplätzen, Sport- und weitere Anlagen. Zudem reinigen sie Strassen, Plätze und öffentliche Toiletten, bringen Abschrankungen, Signalisationen und Installationen bei öffentlichen Anlässen an und stellen dazu Material wie zum Beispiel die Marktstände bereit. Zudem erledigen sie den Winterdienst auf den Gemeindestrassen.

Achslast von sieben Tonnen

Für viele dieser Arbeiten wie zum Abtransport von Grüngut oder für den Winterdienst kommt ein Transporter mit Zusatzfunktionen zum Einsatz. Nach beinahe 30 Betriebsjahren, ausgerüstet mit einem noch älteren am Heck montierbaren Kran, musste dieses Fahrzeug nun ersetzt werden.

Das neue Fahrzeug verfügt über eine grössere Ladefläche und ist trotzdem wendiger. Dank der maximalen vorderen Achslast von sieben Tonnen konnte der Kran direkt hinter der Fahrerkabine fest montiert werden. Dadurch entfällt die Montage beziehungsweise Demontage je nach Bedarf und die Ladung kann jederzeit übers Heck gekippt werden, was ein effizienteres Arbeiten ermöglicht. Der Kran selber ist stärker und verfügt über eine grössere Reichweite. Für den Winterdienst werden dem Fahrzeug je nach Einsatz Streuer und Pflug oder die weiter verwendete Schneefräse montiert. Im Gegensatz zum bisherigen Fahrzeug braucht der Lenker für den neuen Transporter keinen Lastwagenführerschein.

Das neue Fahrzeug wurde vom Personal erfreut entgegengenommen und wird ab sofort als wichtiges, effizientes Instrument bei den vielseitigen Arbeiten des Werkhofpersonals in den Strassen von Altdorf im Einsatz zu sehen sein. (pd/fpf)