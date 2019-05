Gemeinderat Erstfeld kritisiert UKB-Leitung und Regierung Der Gemeinderat Erstfeld legt seine Sicht der Dinge zur Kompromisslösung der UKB dar. Gepocht wird auf einen Weiterbetrieb der Geschäftsstelle Erstfeld.

(pd/zf) Der Gemeinderat Erstfeld ist mit der Lösung nicht zu frieden, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Kompromiss sei zwar besser als der ursprüngliche Vorschlag. Dennoch werde an der Grundidee festgehalten, die bedienten Filialen in den Aussengemeinden zu schliessen und die Bankdienstleistungen bei den Geschäftsstellen in Bürglen, Schattdorf und teilweise auch in Erstfeld nur noch mittels Videoservice oder Automat anzubieten.



Belegbare Resultate erwünscht

«Der Gemeinderat hat dafür gekämpft, dass die Geschäftsstelle Erstfeld weiterhin mit Personal vor Ort betrieben wird». Mit attraktiven Öffnungszeiten könne die Bankkundschaft von Erstfeld bis Göschenen zufriedengestellt werden. «Auf die Installation eines Videoschalters sollte vorerst verzichtet werden», so die Meinung der Erstfelder. Damit hätte die Geschäftsstelle Erstfeld bis zur Neubeurteilung Ende 2021 als echte Alternative weiter betrieben werden können. «Die Bank hätte damit ihre Bemühungen unterstrichen, gute Lösungen für die Urner Bevölkerung anzubieten. Die Kundschaft hätte dann entscheiden können, welche Angebote ihren Bedürfnissen gerecht werden.» Mit den Resultaten hätte die UKB belegbares Anschauungsmaterial für die geplante Überprüfung der Dienstleistungen Ende 2021 gehabt.

Kritik richtet die Gemeinde auch an den Regierungsrat: «Der Gemeinderat Erstfeld versteht nicht, dass der Regierungsrat die Position der UKB unterstützt. Es wäre an der Kantonsregierung gewesen, den Gemeinden den Rücken zu stärken und damit die Wirtschaft in den Randregionen zu unterstützen», so der Gemeinderat Erstfeld. «Stattdessen hat es der Regierungsrat zugelassen, dass sich die Bankleitung aus der Verantwortung gezogen hat. Uri wird danach weniger Kantonalbank-Geschäftsstellen haben als jeder andere Kanton in der Schweiz. Ausbaden darf dies die Kundschaft.»

«Geschäftsstelle entsprechend nutzen» empfohlen

Auch wenn der Bankrat, der Regierungsrat und ein Teil der Gemeinden heute Einigkeit demonstrierten, stehe fest, dass die UKB mit ihrer neuen Strategie einen radikalen Schnitt vollziehe und der Service public im Kanton Uri damit merklich abgebaut werde. Den Slogan «Yyseri Bank fir yyseri Lyyt» konzentriere sich neu auf nur zwei Standorte. «Das letzte Wort sollten die Kundinnen und Kunden haben. Der Gemeinderat Erstfeld wird sich deshalb weitere Schritte vorbehalten.» Was der Gemeinderat damit meint, wird nicht weiter beschrieben. «Für die Zukunft liegt es nun an uns allen, die Dienstleistungen der Geschäftsstelle Erstfeld so zu nutzen, dass die Bankleitung Ende 2021 einem Weiterbetrieb zustimmt.»