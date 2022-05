Gemeinderechnung Mehr Grundstückgewinnsteuern und tiefere Sozialkosten: Flüelen schliesst viel besser ab als budgetiert Die Einwohnergemeinde Flüelen schliesst die Rechnung mit einem Mehrertrag von rund 7000 Franken ab – und liegt damit massiv über dem Budget. An der Gemeindeversammlung vom 19. Mai wird ausserdem über einen Planungskredit für die Entwicklungsplanung des Seeufers befunden.

Blick auf die Gemeinde Flüelen. Bild: Archiv UZ

«Sehr erfreulich» – so wertet der Gemeinderat das Ergebnis der Erfolgsrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Flüelen. Die schliesst bei einem Aufwand von 7,344 Millionen Franken und einem Ertrag von 7,351 Millionen Franken mit einem Mehrertrag von 7016 Franken ab. Bei den Steuererträgen natürlicher und juristischer Personen sei das Budget nicht ganz erreicht worden, jedoch konnten bei den Grundstückgewinnsteuern «massive Mehreinnahmen» verbucht werden, wie in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 19. Mai zu lesen ist.

Daneben hätten ein tieferer Sach- und Personalaufwand sowie tiefere Sozialkosten zum guten Resultat beigetragen. Wohingegen beim Ressourcenausgleich und der Restfinanzierung der Langzeitpflegekosten ein Mehraufwand verzeichnet werden musste. «Letztendlich hat auch das gute Kostenbewusstsein von Behörden und Verwaltung dazu beigetragen, dass der Sachaufwand nicht voll ausgeschöpft werden musste», heisst es in der Botschaft weiter.

Rechnung schliesst 690'000 Franken besser als budgetiert

Die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit Ausgaben von 1,982 Millionen Franken. Investiert wurde in ein Ersteinsatzfahrzeug für die Feuerwehr, die Umgebungsgestaltung des Schulhauses Gehren, die Gesamtsanierung des Schulhauses Matte, den Neubau des Kindergartens Gehren und die Umnutzung des Rossstalls.

Das Budget 2021 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von

235’100 Franken. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen und der Vorfinanzierung des Feuerwehrfahrzeugs schliesst die Rechnung 2021 damit um 690’398 Franken besser ab als budgetiert.

Der Bilanzüberschuss des Eigenkapitals der Einwohnergemeinde beträgt per Ende des Rechnungsjahres 5,417 Millionen Franken. Unter Berücksichtigung der getätigten Investitionen ergibt dies ein Pro-Kopf-Vermögen von 1234 Franken (2020: 2046 Franken).

Wasserversorgung ebenfalls über den Erwartungen

Auch die Wasserversorgung schliesst die Erfolgsrechnung besser ab als budgetiert: Mit einem Aufwand von rund 321’199 Franken und einem Ertrag von 323’275 Franken resultierte ein Plus von 2076 Franken. Budgetiert war ein Minus von 27’300 Franken.

Auch bei der Wasserversorgung konnten zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 15’874 Franken getätigt werden. «Die Anlagen der Wasserversorgung entsprechen den Standards sowie der Qualitätssicherung», heisst es in der Botschaft. Jedoch würden zum Erhalt nächstens grosse Investitionen in die Ableitung Gruonbergliquellen notwendig sein.

Die Investitionsrechnung 2021 der Wasserversorgung schliesst mit Nettoausgaben von 159’595 Franken ab. Investiert wurde in das Reservoir Gitschli. Das Eigenkapital wuchs auf 184’205 Franken an.

Planungskredit für erste Etappe der Seeufer-Planung

Der Gemeindeversammlung vom 19. Mai wird beantragt, die erwähnten Jahresrechnungen zu genehmigen. An derselben Versammlung befinden die Flüelerinnen und Flüeler über das Einbürgerungsgesuch von Frank Horst-Dieter Algermissen aus Deutschland sowie über einen Planungskredit von 70’000 Franken für die erste Etappe der Entwicklungsplanung Seeufer.

Bei einem Ja werde sofort nach der Gemeindeversammlung mit den Planungsarbeiten gestartet, wie es in der Botschaft heisst. Der erste Workshop der Projektgruppe sei bereits am 22. Juni angesetzt. Die Präsentation der Resultate sei im Frühling 2023 vorgesehen, im Anschluss werde über das Vorgehen für die nächste Etappe befunden. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Zeitpunkt richtig ist, sich Gedanken über Aufwertungsmassnahmen im Bereich des Seeufers und über funktionale Verbindungen zwischen See und Dorf zu machen», heisst es in der Botschaft. Die Bevölkerung werde aufgerufen, sich aktiv in dieses Gestaltungsprojekt einzubringen. Und weiter:

«Ein nachhaltiger Erfolg kann nur gemeinsam erreicht werden.»