Gemeindeversammlung Attinghausen budgetiert ein Minus Die Zahlen für das kommende Jahr und verschiedene Wahlen stehen im Zentrum der Gemeindeversammlung.

In Attinghausen soll der Steuerfuss im kommenden Jahr unverändert bei 92 Prozent bleiben. Bild: Archiv Urner Zeitung (Attinghausen, 10. Juli 2018)

Im Budget für das kommende Jahr wird mit einem Defizit von 237'900 Franken gerechnet. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 5,293 Millionen Franken. Auf der Ertragsseite wird bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen mit leicht höheren Erträgen gerechnet, wie es in der Botschaft des Gemeinderats Attinghausen heisst. Bei den juristischen Personen werden stagnierende Steuereinnahmen erwartet.

Die Teilrevision des Finanz- und Lastenausgleichs (Fila), welche seit diesem Jahr in Kraft ist, hinterlässt ihre Spuren in der Gemeinderechnung. «Der neu eingeführte Globalbilanzausgleich vermag die durch die neue Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden entstandenen Mehrbelastungen respektive Mindereinnahmen nicht zu decken», heisst es in der Botschaft. Der negative Effekt zeigt sich in den Budgetzahlen. Der Beitrag aus dem Bevölkerungslastenausgleich sinkt um 92'700 Franken. Die gestiegenen Steuereinnahmen führen zu einer massiven Verminderung des Ressourcenausgleichs von 92'000 Franken. Insgesamt vermindern sich die Ausgleichszahlungen um 170'100 Franken. Beim Personalaufwand wird mit Kosten von 2,225 Millionen Franken gerechnet. Das entspricht einem Plus um 94'700 Franken.

Der Gemeinderat unterbreitet nebst dem Budget die Anträge, den Steuerfuss unverändert bei 92 Prozent und den Kapitalsteuersatz bei 0,01 Promille zu belassen.

Investitionen von über 100'000 Franken für das Mehrzweckgebäude

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 184'400 Franken. Bei der Verwaltungsliegenschaft am Schulhausweg 9 müssen Fenster und Dachfenster ersetzt werden und in den Garderoben der Turnhalle werden die Duschräume saniert. Die über 30-jährige Gemeindeverwaltung soll ebenfalls saniert werden. Dafür sind Planungskosten von 30'000 Franken vorgesehen. Für das Mehrzweckgebäude sind Investitionen von 106'400 Franken vorgesehen. An den Ein- und Ausgängen der Aula werden diverse Brandschutzmassnahmen in der Höhe von 35'000 Franken umgesetzt. Für die Schüler ab der 5. Klasse werden für 43'000 Franken Laptops angeschafft. Im Bereich Tourismus sind verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität und besseren touristischen Vermarktung des Gemeindegebiets geplant. Das Siedlungsleitbild Brüsti soll in 2022 fertiggestellt werden, damit in der Folge die Kantonsbeiträge ausgelöst werden können.

Bei der Wasserversorgung wird für das kommende Jahr mit fast ausgeglichenen Zahlen gerechnet. Bei einem Gesamtaufwand von 233'400 Franken wird ein kleiner Verlust von 900 Franken budgetiert. Im kommenden Jahr sind keine grösseren Investitionen geplant. Die Wassergebühren werden nicht angepasst.

Bestätigungswahlen für zwei Jahre

An der Herbstgemeindeversammlung in Attinghausen werden der Schulrat, die Baukommission, die Rechnungsprüfungskommission und die Delegierten für die Delegiertenversammlung der Kreisschule Seedorf neu gewählt respektive in ihren Ämtern bestätigt. Dies erfolgt gemäss der neuen Gemeindeordnung, der Verordnung über das Verfahren an der Gemeindeversammlung sowie der Verordnung über das Verfahren in den Behörden, welche im vergangenen Jahr gutgeheissen und auf 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt worden sind. Neu werden alle Behörden mit Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer von zwei Jahren besetzt. Alle stellen sich zur Wiederwahl. Gemäss den neuen Richtlinien werden bei den Wahlen das Präsidium und die Mitglieder bestimmt. Die verschiedenen Zuständigkeiten wie Vizepräsidium und Ressortverteilungen werden innerhalb der jeweiligen Behörden vorgenommen.