Gemeindeversammlung Parkieren und Campieren soll in Göschenen einheitlicher geregelt werden Nebst den Rechnungen der Gemeinde und des Elektrizitätswerks wird an der Gemeindeversammlung über zwei Verordnungen beraten.

In Göschenen wurde im vergangenen Jahr viel investiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Göschenen, 6. Oktober 2019)

Eine Parkplatzbewirtschaftung gibt es in Göschenen schon lange. Nun sollen mit einer Parkplatzverordnung, über die an der Gemeindeversammlung am Freitagabend abgestimmt wird, die Regelungen über das ganze Gemeindegebiet gelten. Zudem werden neue digitale Bezahlformen mitberücksichtigt.

Das Parkieren auf öffentlichem Grund ist grundsätzlich kostenpflichtig – und das während sieben Tagen rund um die Uhr. Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür ausgeschiedenen und markierten Parkflächen abgestellt werden. Auf allen anderen öffentlichen Plätzen und Flächen sowie allen Strassen ist das Parkieren verboten. Bewirtschaftet werden die Parkplätze durch Parkautomaten beziehungsweise durch Online-Registrierung. Der Gemeinderat legt die Tarife (inklusive Jahres- und Wochenbewilligungen) fest.

In ausserordentlichen Situationen wie bei Gefahr vor Lawinen, bei Unwettersituationen oder bei weiteren Naturereignissen und besonderen Anlässen kann der Gemeinderat ein kostenloses Parkieren erlauben. Auf der Gemeindekanzlei beziehungsweise online können Wochen- oder Jahresbewilligungen für das Parkieren auf den öffentlichen Parkflächen erworben werden.

Ordnungsbussen fürs wilde Campieren sollen möglich sein

In der Göscheneralp gibt es heute bereits ein Verbot des Campierens ausserhalb der Stellplätze sowie des Campingplatzes. Bisher gab es Bussen auf Anzeige hin. Mit einer Campingverordnung, über die ebenfalls an der Gemeindeversammlung am Freitagabend diskutiert wird, sollen nun auch Ordnungsbussen ausgesprochen werden können.

Zelten und Campieren ist in der Göscheneralp weiterhin möglich. Auch die in der Coronazeit aufgekommenen Temp-Camp-Plätze sind nach wie vor verfügbar. Das Aufstellen von Zelten sowie das Campieren mit Wohnwagen und Wohnmobilen, Campingbussen ausserhalb behördlich bewilligter Camping- und Stellplätze ist hingegen nicht gestattet.

Die wildromantische Göscheneralp ist bei Erholungssuchenden zum Übernachten beliebt. Der Gemeinderat kann beim Übernachten Ausnahmen beschliessen, zum Beispiel an Jugendorganisationen für ein Zeltlager oder für Veranstalter von Grossanlässen.

Rechnung schliesst auch in Göschenen besser als budgetiert ab

Behandelt wird an der Gemeindeversammlung auch die Jahresrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Göschenen. Diese schliesst bei einem Aufwand von 1,96 Millionen Franken mit einem Plus von etwas mehr als 3700 Franken. Budgetiert war ein Defizit von mehr als 125'600 Franken. Somit schliesst die Rechnung fast 129'400 Franken besser als budgetiert ab.

Mehr als 35'300 Franken betrugen die Einnahmen beim Anteil am Ertrag an den kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern konnten rund 15'000 Franken mehr als budgetiert eingenommen werden. Minderausgaben in der Höhe von 33'800 Franken waren beim Aufwand der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu verzeichnen. Auch die Kosten für die Langzeitpflege fallen fast 58'000 Franken tiefer als budgetiert aus.

Über eine halbe Million Franken netto investiert

Die Netto-Investitionen beliefen sich im vergangenen Jahr auf fast 516'000 Franken. Am stärksten fallen dabei die Umnutzung der Arztpraxis zur neuen Gemeindekanzlei (252'300 Franken) und die Radonsanierung im Schulhaus (204'300 Franken) ins Gewicht.

Entschieden wird schliesslich an der Gemeindeversammlung über die Jahresrechnung des Elektrizitätswerks der Gemeinde Göschenen. Diese schliesst bei einem Aufwand von mehr als 1,31 Millionen Franken mit einem Plus von gut 16'400 Franken ab. Das ist im Rahmen des Erwarteten, denn budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 19'350 Franken.

Das Elektrizitätswerk Göschenen weist für das vergangene Jahr Netto-Investitionen von mehr als 936'000 Franken aus. Der grösste Teil davon fiel bei den Fernwärmeleitungen im Dorf, Oberdorf und bei der Etappe Bahnhof an.