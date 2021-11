Gemeindeversammlung In Seelisberg gibt es trotz Aufwandüberschuss keine Steuererhöhung An der Gemeindeversammlung bestätigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Budget und Steuersatz trotz steigender Mehrausgaben. Kaspar Huser ist neuer Präsident der Korporationsbürgergemeinde.

Ein winterliches Seelisberg. Der Gemeinderat strebt mittelfristig ausgeglichene Finanzen an. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg,

26. November 2021)

43 Stimmberechtigte trafen sich am Freitagabend zur Herbstgemeindeversammlung in der Turnhalle Seelisberg. Traditionsgemäss finden jeweils die Versammlungen der Einwohner-, Kirchen- und Bürgergemeinde direkt nacheinander am selben Abend statt. Nebst verschiedenen Wahlgeschäften stehen jeweils diverse Finanzgeschäfte in allen Räten an.

Der Aufwandüberschuss von 190'000 Franken bei der Einwohnergemeinde Seelisberg, bei budgetierten Ausgaben von gut

3 Millionen Franken, ist vor allem auf höhere Abschreibungskosten, den gestiegenen Aufwand für die Bildung und die gesetzliche Sozialhilfe sowie auf die Erhöhung des Personalaufwandes zurückzuführen.

Der Aussichtspunkt Schillerbalkon soll im nächsten Sommer für über eine Million Franken saniert werden. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg,

26. November 2021)

Die Ausgaben steigen in fast allen Bereichen

Um die stetig steigenden administrativen Arbeiten auf der Gemeindekanzlei zu bewältigen, wird ab Mai 2022 eine zusätzliche

40-Prozent-Stelle geschaffen. Im Bereich Bildung führen die Schülerpauschalen und die Entschädigung der Schulgelder an die Oberstufe in Emmetten aufgrund der aktuellen Schülerzahlen zu Mehrkosten von 35'000 Franken. Die Mehrausgaben bei der Kultur werden in die Sanierung vom Spielplatz und in einen Beitrag an den Jugendraum in Emmetten verursacht. Rund 17'000 Franken mehr kostet die soziale Sicherheit. Hier sind es die Ausgaben für Alimente, nicht bezahlte Krankenkassenprämien sowie die gesetzliche Sozialhilfe, welche für den Mehraufwand sorgen. Auch das ab Fahrplanwechsel stark ausgebaute ÖV-Angebot im Kanton Uri schlägt sich in der Gemeinderechnung von Seelisberg nieder.

Aus der Summe der verschiedenen Ausgleichszahlungen auf Kantonsebene resultiert dafür ein Mehrertrag. Im Finanzplan für die kommenden fünf Jahre kommen auf die Gemeinde Seelisberg hohe Kosten zu für den Neubau des Werkhofs und den Unterhalt der Strassen sowie der Wasserversorgung. «Bei der Erstellung vom Finanzplan sind wir bestrebt, einen mittelfristig ausgeglichenen Finanzplan zu erreichen, einen gleichbleibenden Steuerfuss für natürliche Personen zu haben sowie eine Nettoschuld von unter 3000 Franken pro Einwohner in den nächsten 10 Jahren nicht zu übersteigen» erklärte Gemeinderätin Sonja Truttmann der Versammlung. Trotz der anstehenden Ausgaben bleibt der Gemeindesteuersatz unverändert bei 110 Prozent.

Der Friedhof mit der hohen Mauer muss in den nächsten Jahren saniert werden. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg,

26. November 2021)

Eine grosse Kontinuität bei den Wahlen

Die Wasserkommission, die Feuerwehr- und Baukommission wurde in der gleichen Aufstellung für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Auch der Kirchenrat arbeitet in der gleichen Zusammensetzung weiter. Im Budget 2022 sieht der Kirchenrat Seelisberg einen leichten Aufwandüberschuss vor.

Im Budget sind Gelder für einen ersten Schritt der Friedhofsanierung vorgesehen. «Wir werden im kommenden Jahr neue Urnengräber rund um das Gemeinschaftsgrab schaffen und in einem Folgejahr uns um die Sanierung der Friedhofmauer kümmern und eine Ruhezone schaffen», erklärt Präsident Edy Huser die Pläne des Kirchenrates. Die Sanierung der Kapelle Volligen steht ebenfalls im nächsten Jahr an. Eine neue Kirchenordnung regelt die Ratszusammensetzung, die Finanzkompetenzen des Rates sowie weitere Rechte und Pflichten der Kirchenräte.

Hagelschaden am neuen Kastanienhain an der Treib

Die Bürgergemeinde wählte für Rafael Ziegler, der seit 2010 im Rat mitgewirkt hatte, Kaspar Huser als neuen Präsidenten und Urs Arnold von der Weid als neues Mitglied. «Wir schauen auf eine erfolgreiche Alpzeit auf der Schwyzer Alp Matten zurück und können unserem Alphirten Franz Baggenstos zum 10-jährigen Alpjubiläum gratulieren», informierte Marcel Truttmann vom Bürgerrat die Versammlung. Nach fünf Jahren Bauzeit und Kosten von 600'000 Franken konnte die Sanierung des Alpwegs auf Matten im Rahmen vom Kredit abgeschlossen werden.

Das heftige Hagelwetter vom Sommer hat den vor drei Jahren neu erstellen Kastanienhain an der Treib stark beschädigt. «Wir müssen vier bis fünf Bäume bereits ersetzen und die übrigen Bäume beobachten», vermeldete Hermann Wipfli.