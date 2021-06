Gemeindeversammlung Sisiger Rechnung schliesst viel besser ab als budgetiert Neben erfreulichen Zahlen geht es an der Gemeindeversammlung um die Teilrevision der Gemeindeordnung sowie um verschiedene Schlussabrechnungen.

An der Gemeindeversammlung in Sisikon geht es auch um eine Teilrevision der Gemeindeordnung. Bild: Pius Amrein (Sisikon, 5. November 2019)

Auch in Sisikon schliesst die Rechnung der Einwohnergemeinde für das vergangene Jahr besser ab als erwartet. Bei einem Aufwand von 1,65 Millionen Franken resultiert ein Plus von fast 64'000 Franken. Im Budget wurde noch mit einem Aufwandüberschuss von fast 260'000 Franken gerechnet.

Hauptverantwortlich für das Ergebnis sind Mehrerträge bei den Steuern der natürlichen und juristischen Personen sowie Minderaufwände der Schule und im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch Covid-19, wodurch einige Projekte nicht realisiert werden konnten. Das geht aus den Unterlagen zur Gemeindeversammlung hervor, welche am 28. Juni stattfinden wird. Im vergangenen Jahr wurden netto fast 62'000 Franken investiert. In die Spezialfinanzierung der Wasserversorgung wurden mehr als 32'000 Franken verbucht.

An der Gemeindeversammlung geht es auch um die Teilrevision der Gemeindeordnung. Dabei stehen zwei Änderungen im Zentrum. Dadurch soll ein grösserer Spielraum bei der nicht immer einfachen Besetzung der Behörden in der Gemeinde ermöglicht werden. So soll der Passus gestrichen werden, dass Angestellte sich nicht für eine Behörde zur Verfügung stellen dürfen, wenn diese ihnen aufgrund ihrer beruflichen Situation übergeordnet ist. Zudem soll in der Gemeindeordnung in Zukunft bei der Zusammensetzung des Gemeinderats nur noch der Präsident namentlich gewählt werden. Des Weiteren soll sich das Gremium aus vier bis sechs Mitgliedern zusammensetzen können. Die Funktionen von Vizepräsident, Sozialvorsteher und Verwalter sollen nicht mehr namentlich genannt werden.

Rechnung zu Schulhausfenster und Leitungssanierung vorgelegt

Zur Genehmigung vorgelegt werden an der Gemeindeversammlung in Sisikon die Schlussabrechnungen für die Fenster im Schulhaus, für die Nutzungsplanung sowie für die dritte Etappe der Leitungssanierung Ägerli. Diese schliessen alle im Rahmen der gewährten Kredite ab.