Gemeindeversammlung Unterschächen hat zwei neue Mitglieder im Gemeinderat An der Gemeindeversammlung wurden verschiedene Wahlen getätigt und ein Kreditbegehren für ein zukunftsweisendes Projekt beschlossen. Diskutiert wurde auch übers Campieren und die Postautolinie über den Klausenpass.

Wechsel in Unterschächen; von links: Markus Schuler und Alois Arnold, abtretende Gemeinderäte; Marianne Hess und René Schuler neu gewählte Gemeinderäte. Bild: PD

Im Gemeinderat Unterschächen gibt es zwei Wechsel. Für die Jahre 2022/2023 wurden an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend René Schuler und Marianne Hess neu als Mitglieder gewählt. Reto Müller wurde im Amt bestätigt. Doris Herger liess sich nur für ein Jahr wählen. Die Stimmberechtigten wählten Markus Gisler (Fritter 4), als neuen Präsidenten des Schulrats Schächental. Neu gewählt wurde auch Karin Arnold (Holzerbergli 1). Xaver Imhof wurde als Mitglied bestätigt. Ambros Arnold (Lunzihofstatt 13) wurde als neuer Delegierter der Schulen Schächental gewählt. Alois Arnold wurde als Delegierter bestätigt. In der Rechnungsprüfungskommission wurden die Mitglieder Hans Muheim und Nicola Martinoni bestätigt.

Gemeindepräsident Iwan Imholz verabschiedete die beiden abtretenden Gemeinderäte Alois Arnold und Markus Schuler mit einem Präsent. Er dankte ihnen für ihre jahrelange Arbeit zugunsten der Gemeinde.

Budget diskussionslos gutgeheissen

Das Budget für das kommende Jahr wurde diskussionslos und ohne Gegenstimme gutgeheissen. Vorgesehen ist ein Aufwandüberschuss von 45'400 Franken. Der Steuerfuss für natürliche Personen wird bei 104 Prozent belassen. Der Kapitalsteuersatz für juristische Personen beträgt weiterhin 3,5 Promille.

Die Unterschächner stimmberechtigten nahmen an der Gemeindeversammlung den Vertrag zur Zusammenarbeit im Bildungswesen der Gemeinden Spiringen und Unterschächen diskussionslos und ohne Gegenstimme an.

Mit 36 Ja und 4 Nein-Stimmen wurde das Projekt «Unterschächen Digital und Mobil» klar gutgeheissen. Dieses besteht aus zwei Teilprojekten, einem digitalen Dorfplatz und einem E-Carsharing. Das Elektroauto kann von der Bevölkerung und der Verwaltung genutzt werden. Aus der Versammlung wurde die Frage nach der Dringlichkeit und der Notwendigkeit des Teilprojekts «Sponti-Car» gestellt, ohne jedoch einen Antrag zu stellen.

Von allgemeinem Camping-Verbot wird abgesehen

Die an der Gemeindeversammlung im November eingebrachten Vorschläge von Nicola Martinoni zur Grauwasserentsorgung für die Camper im Gebiet Bonacher und zu einem Camping-Verbot auf dem Gemeindegebiet Unterschächens wurden in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Unterschächen Klausenpass (TUK) behandelt. Der TUK wird sich bei der nächsten Budgetrunde dem Thema Grauwasserentsorgung annehmen und einen Lösungsvorschlag ausarbeiten.

Zum Thema eines Campingverbots hat man die Meinung des hauptsächlich betroffenen Grundeigentümers, der Korporation Uri, abgeholt. Aufgrund der beiden Meinungen ist momentan von einem allgemeinen Camping-Verbot auf Gemeindegebiet abzusehen. Zudem soll ein Verbot, wenn schon notwendig, gemeindeübergreifend vom Kanton koordiniert werden.

Finanzierung Postautolinie Klausenpass: Auftrag vorsorglich gekündigt

Spiringen und Unterschächen haben den Auftrag für eine Postautolinie über den Klausenpass vorsorglich gekündigt. Die Kündigung erfolgte, weil die beiden Gemeinden keine Gewissheit haben, «dass die Finanzierung dieser Postautolinie nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgt.» Die beiden Gemeinden sind aber daran interessiert, dass das bisherige touristische Angebot für die Postautolinie Flüelen – Klausenpass – Linthal auch in Zukunft weitergeführt wird. Allerdings müsse der Kreis der direkt interessierten Gemeinden erweitert werden und eine Finanzierung aufgrund des Verkehrsgesetzes respektive der Verordnung zum Verkehrsgesetz erfolgen, hiess es an der Gemeindeversammlung.

Bei der anschliessenden Kirchgemeindeversammlung wurde das Budget 2022 verabschiedet und Doris Bissig als Kirchenrätin im Amt bestätigt.