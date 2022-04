Gemeindeversammlung Unterschächen schreibt knapp schwarze Zahlen An der Gemeindeversammlung wird neben der Rechnung auch über einen Kredit für eine Projekterweiterung der Sanierung der Gemeindestrassen abgestimmt.

Die Rechnung der Gemeinde Unterschächen schliesst besser ab als erwartet. Bild: Boris Bürgisser (Unterschächen, August 2020)

Bei einem Aufwand von fast 2,54 Millionen Franken resultiert in der Rechnung für das vergangene Jahr der Einwohnergemeinde Unterschächen ein kleiner Gewinn von rund 1300 Franken. Das ist besser als geplant. Im Budget war noch mit einem Minus von 37'600 Franken gerechnet worden. Die Rechnung der Wasserversorgung schliesst mit einem Plus von fast 20'300 Franken. Der hohe Abschreibungsbedarf, die Restkosten der Pflegefinanzierung und die Auflösung finanzpolitischer Reserven prägen die Rechnung.

Mit der Sanierung des Kreisschulhauses und der Gemeindestrassen werden zurzeit zwei Grossprojekte verwirklicht. Dieses grosse Investitionsvolumen bewirkt, dass bereits im Rechnungsjahr grosse Abschreibungen in der Erfolgsrechnung vorgenommen werden mussten. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an diese Grossprojekte Spendengelder von rund 1,41 Millionen Franken beigesteuert, wobei der Anteil der Gemeinde Unterschächen rund 805'000 Franken beträgt. Das hält der Gemeinderat in seiner Botschaft zuhanden der Gemeindeversammlung erfreut fest.

Kein Kantonsbeitrag mehr für Pflegefinanzierung

Die Kosten für die Pflegefinanzierung belasten den Gemeinde-Finanzhaushalt im Rechnungsjahr mit rund 183'000 Franken. Wegen der Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Uri erhält Unterschächen für diese Aufwendungen erstmals keinen Kantonsbeitrag mehr.

In der Erfolgsrechnung wird als operatives Ergebnis ein Defizit von 63'680 Franken ausgewiesen. Dank Auflösung von finanzpolitischen Reserven von 65'000 Franken schreibt Unterschächen auch 2021 eine schwarze Null.

Gesamthaft betrachtet liegt das Rechnungsergebnis für den Gemeinderat im Rahmen der Erwartungen. Die Finanzplanung zeige, dass auch in den kommenden Jahren die operativen Ergebnisse der Gemeinderechnung rote Zahlen ausweisen werden. «Mit den finanzpolitischen Reserven in der Höhe von 1,135 Millionen Franken sollte es möglich sein, die Gemeindeaufgaben ohne Steuererhöhung zu bewältigen», so der Gemeinderat. «Allerdings ist Unterschächen auch in Zukunft auf die Hilfe Dritter angewiesen und die bisherige Sparpolitik muss konsequent weitergeführt werden.»

Die Einwohnerinnen und Einwohner werden an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend über die Gemeinderechnung 2021 befinden.

Strassensanierung: Meinungen zu Zuständigkeiten gehen auseinander

Entschieden wird auch über einen Kreditantrag für die Erweiterung des Projekts der Sanierung der Gemeindestrassen. Das Stimmvolk hat im November 2019 einem Kreditbegehren von fast 1,1 Millionen Franken für die Sanierung und Instandstellung der Gemeindestrassen zugestimmt. Die ersten beiden Bauetappen wurden ausgeführt. Die letzte Etappe ist für diesen Frühling/Sommer vorgesehen. Anhand der Zwischenabrechnung schlägt der Gemeinderat vor, das Projekt ab der Brücke bis zur Badkapelle dem Projekt Sanierung der Gemeindestrassen zu belasten.

Der Korporationsbürgerrat hat diesbezüglich den mündlichen Antrag gestellt, dass die Gemeinde verpflichtet sei, das entsprechende Strassenstück zur Badkapelle zu sanieren. Der Gemeinderat hat den Antrag schriftlich abgelehnt, mit dem Hinweis auf das neu geschaffene Strassengesetz und die damit verbundenen Strassenhoheiten und Verpflichtungen der einzelnen Hoheitsträger. Die Meinungen zu den Zuständigkeiten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt gehen auseinander. Das Strassenstück befindet sich zudem im Eigentum der Korporation Uri.

Auf rechtliche Prüfung wird verzichtet

Nun aber ist der Gemeinderat an einer einvernehmlichen Lösung interessiert und möchte die Angelegenheit aus der Vergangenheit beseitigen. Auf eine abschliessende rechtliche Prüfung der unterschiedlichen Standpunkte der beiden Parteien wird im Sinne der Sache und aufgrund des Projektfortschritts der Sanierung der Gemeindestrassen verzichtet. Mit der Sanierung des betreffenden Strassenstücks werde die Gemeinde von jeglichen späteren baulichen und betrieblichen Unterhaltsverpflichtungen entbunden. An der Gemeindeversammlung entscheiden nun die Einwohnerinnen und Einwohner über einen Bruttokredit von 48'500 Franken. Diesbezüglich werden Kostengutsprachen von 70 Prozent des Kantons Uri und acht Prozent der Korporation Uri erwartet.

An der anschliessenden Kirchgemeindeversammlung wird Kirchenratspräsident Marco Herger über die Situation mit Pfarrer Stefan Schmitt informieren.