Gemeindeversammlung Wassen legt positive Zahlen vor Neben der Rechnung geht es an der Gemeindeversammlung um die Anpassung verschiedener Verordnungen. Informiert wird über eine mögliche befristete Schliessung der Schule.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wassen entscheiden an der Gemeindeversammlung über eine erfreuliche Rechnung. Bild: Urs Hanhart (Wassen, 7. Juni 2018)

Die Wassnerinnen und Wassner befinden an der Gemeindeversammlung am Freitagabend über die Jahresrechnung 2021. Bei einem Aufwand von 1,765 Millionen und einem Ertrag von I,794 Millionen Franken weist die Erfolgsrechnung 2021 einen Ertragsüberschuss von 28'775 Franken aus.

Unter Berücksichtigung des budgetierten Aufwandüberschusses von 145'900 Franken schliesst die Rechnung um 174'675 Franken besser ab als budgetiert. «Das Jahresergebnis darf als erfreulich bezeichnet werden und motiviert, den eingeschlagenen Weg beharrlich weiterzuverfolgen», hält der Gemeinderat in seiner Beurteilung zu den Zahlen fest.

Gemeinderat appelliert an haushälterischen Umgang mit finanziellen Mitteln

«Die Finanzlage der Gemeinde hat sich mit diesem erneut positiven Jahresergebnis gut entwickelt und weiter entspannt», schreibt der Gemeinderat. Das bessere Resultat gegenüber dem Voranschlag 2021 resultiert vorwiegend aufgrund der Mehrerträge bei den Steuern und Quellensteuern, den zusätzlichen Abschreibungen aus dem Vorjahr und dem höheren Anteil beim Finanz- und Lastenausgleich. Trotz des guten Resultats seien Behörden und Gemeindeverwaltung gut beraten, nach wie vor haushälterisch mit den finanziellen Mitteln umzugehen. «Das Ziel, die Gemeindefinanzen im Lot halten zu können, muss weiter konsequent verfolgt werden.»

Aufgrund der neuen Gemeindeordnung müssen verschiedene Rechtserlasse der Gemeinde angepasst werden. Dabei geht es um die Personalverordnung, die Hundeverordnung sowie um die Verordnung über die Benützung des alten Sustenwegs zwischen Wassen und Färnigen für alle mit einem Fahrverbot belegten Strecken und um die dazu gehörende Gebührenordnung.

Schule Wassen soll für ein Jahr geschlossen werden

Informiert wird an der Gemeindeversammlung über den geplanten Schulbetrieb 2022/23. Die Primarschülerinnen und -schüler sollen vorübergehend und im Sinne einer befristeten Notlösung in Gurtnellen unterrichtet werden. Die Schule in Wassen soll für ein Schuljahr geschlossen werden. Das möchte der Kreisschulrat Urner Oberland. Die Gemeinde Wassen hat beim Regierungsrat Verwaltungsbeschwerde erhoben. Der Entscheid ist noch hängig.

Grund für den Entscheid des Kreisschulrats seien die angeblich zu hohen Radon-Werte in einem der Schulzimmer, heisst es bei der Gemeinde auf Anfrage. Das Verdikt wird aber in Wassen nicht verstanden. Der Gemeinderat habe aus eigener Initiative viel unternommen, um dies zu ändern.