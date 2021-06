Gemeindeversammlung Wassner befinden über erfreuliche Zahlen Neben der Rechnung geht es um eine Anpassung der Parkplatzbewirtschaftung. Zudem muss ein Mitglied in die Rechnungsprüfungskommission gewählt werden.

Blick auf die Gemeinde Wassen. Bild: Manuela Jans-Koch (Wassen, 6. Oktober 2019)

Die finanzielle Situation in der Gemeinde Wassen hat sich gebessert. Bei einem Aufwand von knapp 2 Millionen Franken resultiert in der Rechnung für das vergangene Jahr ein Plus von mehr als 100'000 Franken. Mit den zusätzlich vorgenommenen Abschreibungen von mehr als 260'000 Franken schliesst die Rechnung über eine halbe Million Franken besser ab als budgetiert.

Der Gemeinderat bezeichnet das Ergebnis als sehr erfreulich. Das Finanzvermögen hat gesamt um fast 314'000 Franken zugenommen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf den Verkauf der Liegenschaft Haus Maria Alpina, welche der Gemeinde gehört hatte.

Neue aufklebbare Parkkarten

Die Parkplatzverordnung von Wassen muss angepasst werden. Dies, nachdem das ehemalige Schwesternhaus Maria Alpina an der Schmiedgasse 8 verkauft worden ist. Die beiden Parkplätze vor dem Haus werden neu privat benötigt und können daher nicht mehr öffentlich genutzt werden. Eine weitere Änderung betrifft die neu erhältlichen aufklebbaren Parkkarten.

In einer Nachwahl muss ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission gewählt werden. Für Gabriel Walker, der aus der Gemeinde weggezogen ist, wird vom Gemeinderat ein neuer Kandidat vorgeschlagen.

An der Versammlung gibt es verschiedene Orientierungen. Informiert wird über das Pilotprojekt der Dosierung bei der A2-Ausfahrt in Wassen, über den Projektstand beim Kleinwasserkraftwerk Meien, über den Winterdienst sowie über den Alpabzug, wann und ob dieser stattfindet.