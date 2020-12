Generalversammlung Altdorfer Männerchor ehrt treue Sänger Der Männerchor Harmonie Altdorf blickt auf ein aussergewöhnliches Vereinsjahr zurück und hofft, bald wieder die volle Gesangstätigkeit aufnehmen zu können.

Der Vorstand des Männerchors Harmonie Altdorf Bild: PD

(pd/RIN) Wie sich in Zeiten von Corona die Voraussetzungen in einem Verein ändern, erlebten die Mitglieder vom Männerchor Harmonie Altdorf in den vergangenen Wochen. Nach einem glanzvollen Jubiläumsjahr mit vielen Einsätzen und dem Höhepunkt bei der «Great Harmony Show» im November 2019, fand die Generalversammlung Ende November zwar ohne Präsenz, wohl aber mit vielen vom Vorstand bearbeiteten Unterlagen statt – eine einmalige Situation, die aber doch gemeistert wurde.

Nach dem Jubiläumsjahr nahm man die Proben wieder auf. Kurz darauf folgte das Verdikt der Einschränkung der Proben, bis schliesslich Proben für den Chor definitiv verboten wurden. Im ganz kurzen Jahresbericht erwähnt Präsident Roby Arnold die Vorbereitungen auf das Konzert «Vienna Sounds», das der Altdorfer Chor voraussichtlich im März 2021 im Casino mit den Chören von Zug aufführen möchte. Auch fallen nun vorgesehene Auftritte aus wie der Sommerhock in Flüelen am See.

Bilddokumentation gewährt Einblicke ins Jubiläumsjahr

Ein besonderer Dank gebührt den zwei Vereinsmitgliedern Peter Aschwanden und Henry Leu für das gestaltete Fotobuch über das 125-Jahr-Jubiläum des Vereins. Es ist eine Bilddokumentation über das vergangene Jubiläumsjahr 2019. Auch Dirigent Felix J. Arnold erwähnt in seinem Bericht den nun ganz kurzen Einsatz und was bei einem Neubeginn der Proben alles beachtet werden muss.

Bei den Vereinstraktanden haben 34 aktive Vereinsmitglieder in digitaler/ schriftlicher Art ihre Stimmen abgegeben. Bei den Wahlen wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt, so auch die Mitglieder der Musikkommission, der Dirigent, wie auch die Vizedirigentin und der Fähnrich. Auch die Jahresrechnung des Vereins wurde genehmigt sowie die Abrechnung über das Jubiläumsjahr. Die Probenstatistik, vorgelegt von Stefan Flury, zeigt nur 18 Auftritte gegenüber 44 im Jubiläumsjahr. Vier Vereinsmitglieder verzeichneten eine 100-prozentige Anwesenheit bei den Proben, der Durchschnitt lag bei 75 Prozent gegenüber 86 Prozent im Jubiläumsjahr 2019.

Chorreise 2021 führt nach Süddeutschland

Höhepunkte im Jahresprogramm 2021 sind unter anderem eine Chorreise im Mai 2021 nach Süddeutschland sowie die Vorbereitung auf das Konzert im April 2022 mit den Chören von Zug. Auch wurden verschiedene Vereinsmitglieder an der GV geehrt: Franz Walker nach wurde nach 20 Jahren Ehrenmitglied des Vereins. Max Arnold, Hanspeter Birchler und Rudolf Planzer wurden nach je 30 Jahren Chor-Treue zu Ehrensängern der Chöre Innerschweiz (CIS). Der Verein hofft, nach dem gelungenen Jubiläumsjahr sowie dem gedrosselten Jahr 2020 unter der Coronapandemie. im 2021 wieder seine volle aktive Gesangstätigkeit aufnehmen zu können.